Kas jāņem vērā, lejot sveces mājās? Jautā Aija D.
Mūsdienās sveču vasku pasaule ir ārkārtīgi daudzveidīga. Līdzās ierastajam bišu vaskam un parafīnam pieejami arī dažādi augu bāzes vaski: sojas, rapšu, kokosriekstu, palmu, olīvu un pat šī sviesta. Tāpēc vispirms jāsaprot, kādu tieši sveci vēlas izgatavot: traukā lejamu jeb konteinersveci vai arī formā veidotu stāvsveci. Katram sveču veidam būs nepieciešams pilnīgi atšķirīgs materiāls, stāsta veikala Radi pats sveču liešanas eksperte Inese Bušmane.