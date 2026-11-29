Sulīga, aromātiska un izsmalcināta – krāsnī cepta pīle apelsīnu mērcē ir īsta klasika. Apelsīna svaigums, baltvīns un garšaugi piešķir gaļai neatvairāmu garšu buķeti, padarot katru kumosu par īstu kulināro baudījumu. Papildināta ar kraukšķīgām kartupeļu daiviņām un biezu, piesātinātu mērci, šī recepte būs drošs veids, kā patīkami pārsteigt ģimeni vai viesus.
Sastāvdaļas
- 2 kg veselas pīles
- apelsīns
- 100 ml baltvīna
- 100 ml ūdens
- timiāns pēc garšas
- rozmarīna zariņš
- 2 ēdamkarotes sviesta
- 20 ml olīveļļas
- sāls, melnie pipari
Mērcei:
- 150 ml apelsīnu sulas
- apelsīna miziņa
- 10 g kukurūzas cietes
Kartupeļiem:
- 800 g kartupeļu
- 3 ķiploka daiviņas
- rozmarīns
- 30 ml olīveļļas
- sāls, pipari
Pagatavošana
Pīli sadala. Gaļu no visām pusēm pārkaisa ar sāli un pipariem. No nemizota apelsīna nogriež 5 plānas šķēlītes. No atlikušās daļas izspiež sulu.
Dziļā, krāsnij piemērotā pannā ielej eļļu un pievieno sviestu, pīles gabalus un apcep uz vidējas uguns, līdz tie kļūst zeltaini. Tad pielej baltvīnu un ļauj tam iztvaikot. Pēc tam pievieno apelsīnu sulu un ap 100 ml ūdens. Katlā liek rozmarīna zariņu, timiānu un apelsīna šķēlītes. Traukam uzliek vāku un liek iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 200 °C temperatūrā. Visu cep aptuveni 50 minūtes. Krūtiņas gabalus var izņemt nedaudz agrāk, lai tie nekļūtu sausi.
Kamēr pīle cepas, nomazgā kartupeļus un nemizotus sagriež daiviņās, liek bļodā. Pievieno sāli, piparus, eļļu, rozmarīnu un ķiploka daiviņas. Tad liek uz plāts un cep krāsnī, līdz tie ir mīksti.
Kad pīle gatava, gaļas gabalus izņem no katla un gatavo mērci. Katlā palikušajam šķidrumam pievieno apelsīnu sulu, norīvētu apelsīna miziņu. Kukurūzas cieti sajauc ar nelielu daudzumu auksta ūdens, pielej mērcei un uz lēnas uguns pavāra dažas minūtes, līdz mērce sabiezē.
Pīli pasniedz ar mērci un krāsnī ceptajiem kartupeļiem.
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Sulīga, aromātiska un izsmalcināta – krāsnī cepta pīle apelsīnu mērcē ir īsta klasika. Apelsīna svaigums, baltvīns un garšaugi piešķir gaļai neatvairāmu garšu buķeti, padarot katru kumosu par īstu kulināro baudījumu. Papildināta ar kraukšķīgām kartupeļu daiviņām un biezu, piesātinātu mērci, šī recepte būs drošs veids, kā patīkami pārsteigt ģimeni vai viesus.
Sastāvdaļas
- 2 kg veselas pīles
- apelsīns
- 100 ml baltvīna
- 100 ml ūdens
- timiāns pēc garšas
- rozmarīna zariņš
- 2 ēdamkarotes sviesta
- 20 ml olīveļļas
- sāls, melnie pipari
Mērcei:
- 150 ml apelsīnu sulas
- apelsīna miziņa
- 10 g kukurūzas cietes
Kartupeļiem:
- 800 g kartupeļu
- 3 ķiploka daiviņas
- rozmarīns
- 30 ml olīveļļas
- sāls, pipari
Pagatavošana
Pīli sadala. Gaļu no visām pusēm pārkaisa ar sāli un pipariem. No nemizota apelsīna nogriež 5 plānas šķēlītes. No atlikušās daļas izspiež sulu.
Dziļā, krāsnij piemērotā pannā ielej eļļu un pievieno sviestu, pīles gabalus un apcep uz vidējas uguns, līdz tie kļūst zeltaini. Tad pielej baltvīnu un ļauj tam iztvaikot. Pēc tam pievieno apelsīnu sulu un ap 100 ml ūdens. Katlā liek rozmarīna zariņu, timiānu un apelsīna šķēlītes. Traukam uzliek vāku un liek iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 200 °C temperatūrā. Visu cep aptuveni 50 minūtes. Krūtiņas gabalus var izņemt nedaudz agrāk, lai tie nekļūtu sausi.
Kamēr pīle cepas, nomazgā kartupeļus un nemizotus sagriež daiviņās, liek bļodā. Pievieno sāli, piparus, eļļu, rozmarīnu un ķiploka daiviņas. Tad liek uz plāts un cep krāsnī, līdz tie ir mīksti.
Kad pīle gatava, gaļas gabalus izņem no katla un gatavo mērci. Katlā palikušajam šķidrumam pievieno apelsīnu sulu, norīvētu apelsīna miziņu. Kukurūzas cieti sajauc ar nelielu daudzumu auksta ūdens, pielej mērcei un uz lēnas uguns pavāra dažas minūtes, līdz mērce sabiezē.
Pīli pasniedz ar mērci un krāsnī ceptajiem kartupeļiem.
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🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
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