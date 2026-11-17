Lībijas galvaspilsētas Tripoles zooloģiskais dārzs sagaidījis sava pirmā baltā tīģera piedzimšanu. Zoodārzs bija 17 gadus slēgts, līdz pirms septiņiem mēnešiem atsāka darbību.
Pēc piedzimšanas tīģermāte mazuli pameta, un, lai izdzīvotu, tas tika ievietots inkubatorā. Savvaļā baltie tīģeri ir ārkārtīgi reti, tie piedzimst aptuveni vienā no katriem 10 000 gadījumiem, un izdzīvošanas izredzes dabā ir zemas.
“Dzimšanai zooloģiskajā dārzā ir būtiska nozīme dzīvnieku attīstības nodrošināšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Tas arī ļauj apmeklētājiem vērot, kā dzīvnieki attīstās, kāda ir to ēdienkarte, kā arī to ikdienas gaitas pie mums, vienlaikus garantējot tiem nepieciešamo aprūpi un veselības uzraudzību,” AFP teic zoodārza kopējs Vasims Ali.
1985. gadā uzceltais Tripoles zooloģiskais dārzs plešas 45 hektāru lielā parka teritorijā. Tas tika slēgts 2009. gadā rekonstrukcijai Muamara Kadafi valdīšanas laikā, nepilnus divus gadus pirms NATO atbalstītās sacelšanās, kurā viņš tika gāzts un nogalināts.
Pēc Kadafi gāšanas 2011. gadā zooloģiskais dārzs palika slēgts un atradās bruņotu grupējumu kontrolē. Daļa dzīvnieku gāja bojā kaujās, citi, tostarp retas sugas, nozagti. No sākotnējiem 1100 dzīvniekiem darba atsākšanas brīdī martā bija palikuši 700.
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Lībijas galvaspilsētas Tripoles zooloģiskais dārzs sagaidījis sava pirmā baltā tīģera piedzimšanu. Zoodārzs bija 17 gadus slēgts, līdz pirms septiņiem mēnešiem atsāka darbību.
Pēc piedzimšanas tīģermāte mazuli pameta, un, lai izdzīvotu, tas tika ievietots inkubatorā. Savvaļā baltie tīģeri ir ārkārtīgi reti, tie piedzimst aptuveni vienā no katriem 10 000 gadījumiem, un izdzīvošanas izredzes dabā ir zemas.
“Dzimšanai zooloģiskajā dārzā ir būtiska nozīme dzīvnieku attīstības nodrošināšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Tas arī ļauj apmeklētājiem vērot, kā dzīvnieki attīstās, kāda ir to ēdienkarte, kā arī to ikdienas gaitas pie mums, vienlaikus garantējot tiem nepieciešamo aprūpi un veselības uzraudzību,” AFP teic zoodārza kopējs Vasims Ali.
1985. gadā uzceltais Tripoles zooloģiskais dārzs plešas 45 hektāru lielā parka teritorijā. Tas tika slēgts 2009. gadā rekonstrukcijai Muamara Kadafi valdīšanas laikā, nepilnus divus gadus pirms NATO atbalstītās sacelšanās, kurā viņš tika gāzts un nogalināts.
Pēc Kadafi gāšanas 2011. gadā zooloģiskais dārzs palika slēgts un atradās bruņotu grupējumu kontrolē. Daļa dzīvnieku gāja bojā kaujās, citi, tostarp retas sugas, nozagti. No sākotnējiem 1100 dzīvniekiem darba atsākšanas brīdī martā bija palikuši 700.
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