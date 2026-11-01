"Ar ko atšķiras testaments un mantojuma līgums?" vēlas noskaidrot Lilija Baložos.
Dzīves laikā uzkrātā īpašuma un vērtību tālāka likteņa noteikšana ir būtisks solis, kas prasa rūpīgu un pārdomātu rīcību. Tiesību sistēmā pastāv vairāki veidi, kā nodot savu mantu nākamajām paaudzēm, to skaitā testaments un mantojuma līgums. Lai arī abu dokumentu virsmērķis ir identisks, skaidri definēt, kam pēc cilvēka aiziešanas mūžībā paliks viņa manta, to praktiskā noformēšana, saistošais raksturs un juridiskais spēks atšķiras pašos pamatos.
Lēmums pret vienošanos
Zvērināta notāre Indra Simsone skaidro, ka pati nozīmīgākā atšķirība starp abiem dokumentiem slēpjas to juridiskajā dabā un tajā, cik daudz cilvēku ir iesaistīti to tapšanā.