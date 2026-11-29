"Kā uzadīt dreļļu lakatu?" jautā Laila G.
Dreļļu jeb entrelac tehnikas lakata adīšana ir pa spēkam ikvienam, kurš apguvis labisko adījumu, stāsta Līvānu mūzikas un mākslas skolas kompozīcijas skolotāja Sandra Vigule.
Dzijas izvēle
Pirmajiem eksperimentiem nav ieteicams izvēlēties smalku dziju. Vislabāk derēs divkārtīgā Pāces vai trīskārtīgā Limbažu tīnes, vai pat kāda zeķu dzija. Vidēja izmēra lakatam vajadzēs ap 500 gramu dzijas un piemērotas šņoradatas. Ja izmantos divkārtīgo Pāces vilnu, ieteicams izvēlēties nedaudz resnākas adatas, lai adījums būtu elastīgs. Lakats labiskajā turp atpakaļ jāada ne stingri, ne vaļīgi. Adot var šķist, ka adījums neveidojas proporcionāls, taču, ja valdziņi tiek skaitīti un uzmesti tik, cik nepieciešams, pēc mazgāšanas adījums ieņems pareizo formu, zina teikt adītāja.
Lakatu var adīt vienā tonī vai daudzkrāsainu, piemēram, saadot visus dzijas atlikumus, kas mājās atrodami. “Ļoti labi izskatās divu dažādu kamolu spēle, piemēram, pamīšus izmantojot tumši zilu vienkrāsainu un pelēkmelnu dziju,” skaidro meistare.