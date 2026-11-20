Kraukšķīgi no ārpuses, bet maigi un sulīgi iekšpusē – šādi cepti sakņaugi pārvēršas īstā komforta ēdienā. Timiāna un ķiploku aromāts cepšanas laikā piepilda visu māju, radot patīkamu mājīguma sajūtu. Šis vienkāršais ēdiens ir lielisks veids, kā krāsaini un garšīgi papildināt savu uzturu ar vērtīgiem vietējiem dārzeņiem.
- topinambūri
- burkāni
- kālis
- ķiploka daiviņas (pēc gaumes)
- 3 ēdamkarotes eļļas
- sāls, malti melnie pipari
- timiāns
Sakņaugus nomazgā un noberž ar suku. Visus dārzeņus sagriež aptuveni vienāda izmēra gabalos, lai tie vienmērīgi izceptos. Ķiploka daiviņas atstāj veselas vai pārgriež uz pusēm. Visu liek bļodā, pārslaka ar eļļu, pievieno sāli, piparus un garšaugus. Rūpīgi apmaisa, lai katrs gabaliņš būtu apklāts ar garšvielām. Dārzeņus kārto cepešpannā un cep krāsnī 200 °C, līdz dārzeņi ir mīksti.
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Kraukšķīgi no ārpuses, bet maigi un sulīgi iekšpusē – šādi cepti sakņaugi pārvēršas īstā komforta ēdienā. Timiāna un ķiploku aromāts cepšanas laikā piepilda visu māju, radot patīkamu mājīguma sajūtu. Šis vienkāršais ēdiens ir lielisks veids, kā krāsaini un garšīgi papildināt savu uzturu ar vērtīgiem vietējiem dārzeņiem.
- topinambūri
- burkāni
- kālis
- ķiploka daiviņas (pēc gaumes)
- 3 ēdamkarotes eļļas
- sāls, malti melnie pipari
- timiāns
Sakņaugus nomazgā un noberž ar suku. Visus dārzeņus sagriež aptuveni vienāda izmēra gabalos, lai tie vienmērīgi izceptos. Ķiploka daiviņas atstāj veselas vai pārgriež uz pusēm. Visu liek bļodā, pārslaka ar eļļu, pievieno sāli, piparus un garšaugus. Rūpīgi apmaisa, lai katrs gabaliņš būtu apklāts ar garšvielām. Dārzeņus kārto cepešpannā un cep krāsnī 200 °C, līdz dārzeņi ir mīksti.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem