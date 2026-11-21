Laikam kļūstot aukstākam, svarīgi pārliecināties, ka automobilis ir gatavs ziemai.
- Vasaras vējstiklu mazgāšanas šķidrums jānomaina pret ziemas. Ja tvertne ir pilna, tajā var ieliet ziemas šķidruma koncentrātu.
- Lai gaiss salonā būtu sauss, jānomaina salona gaisa filtrs.
- Durvju blīvgumijas rudenī notīra un ieeļļo ar silikona smērvielu vai zīmuli, novēršot gumijas plaisāšanu un durvju piesalšanu.
- Ja automašīnas durvis slēdz ar atslēgu, ieteicams sagādāt slēdzeņu atkausētāju (cena ap 3 EUR). Tas jāuzglabā mājās, lai durvju piesalšanas gadījumā aerosols ir pieejams.
- Ātrākai vējstiklu attīrīšanai no ledus lieti noderēs ledus atkausētājs (cena orientējoši 2,50 EUR).
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Laikam kļūstot aukstākam, svarīgi pārliecināties, ka automobilis ir gatavs ziemai.
- Vasaras vējstiklu mazgāšanas šķidrums jānomaina pret ziemas. Ja tvertne ir pilna, tajā var ieliet ziemas šķidruma koncentrātu.
- Lai gaiss salonā būtu sauss, jānomaina salona gaisa filtrs.
- Durvju blīvgumijas rudenī notīra un ieeļļo ar silikona smērvielu vai zīmuli, novēršot gumijas plaisāšanu un durvju piesalšanu.
- Ja automašīnas durvis slēdz ar atslēgu, ieteicams sagādāt slēdzeņu atkausētāju (cena ap 3 EUR). Tas jāuzglabā mājās, lai durvju piesalšanas gadījumā aerosols ir pieejams.
- Ātrākai vējstiklu attīrīšanai no ledus lieti noderēs ledus atkausētājs (cena orientējoši 2,50 EUR).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem