Rudens raža virtuvē bieži nozīmē pārbaudītu klasiku, tomēr ķirbji un paprika slēpj daudz plašāku kulināro potenciālu. Iedvesmojoties no izstādes Latvijas Nacionālajā dabas muzejā, piedāvājam audzētāju ieteiktas receptes, kas pārvērtīs dārza veltes gardos našķos un neparastos gardumos visai ģimenei.
Ķirbji un paprika noder ne tikai ierastajiem ēdieniem – no tiem var pagatavot arī gardus našķus un neparastas piedevas. Izstādē Ķirbjaugi un paprika 2026 Latvijas Nacionālajā dabas muzejā audzētāji labprāt dalījās ne vien ar pieredzi šo augu audzēšanā, bet arī pārbaudītām receptēm. Piedāvājam vairākas idejas, kā izmantot rudens ražu.