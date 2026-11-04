Pasta ar ķiplokiem rudens noskaņās

Saimniece Ilze Liguori teic – nepavadot virtuvē ilgi, vakariņu galdā var celt pastu vai ravioli. Pasta ir ātri pagatavojama un nekad nesagādā vilšanos. Turklāt tā ir viegli pielāgojama katra gaumei, papildinot ar dārzeņiem, gaļu, jūras veltēm un daudzveidīgām mērcēm.
- 400 g spageti
- 3–4 ķiploka daiviņas
- 1–2 svaigi vai kaltēti čili
- 80–100 ml olīveļļas
- svaigi pētersīļi
- sāls
Lielā katlā uzvāra ūdeni, pieber sāli un vāra spageti, līdz tie vidū vēl stingri. Tikmēr nomizo un sakapā ķiplokus. Čili izņem sēklotni, smalki sagriež. Pannā ielej olīveļļu un uz mazas uguns viegli apcep ķiplokus un čili viegli zeltainus.
Kad spageti gatavi, tos nokāš un saglabā pastas ūdeni.
Spageti pievieno pannā pie ķiplokiem un eļļas, samaisa. Pielej nedaudz pastas ūdens un visu maisa, iebiezinot līdz krēmīgumam.
Pasniedzot var pārkaisīt rīvētu cieto sieru.
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Saimniece Ilze Liguori teic – nepavadot virtuvē ilgi, vakariņu galdā var celt pastu vai ravioli. Pasta ir ātri pagatavojama un nekad nesagādā vilšanos. Turklāt tā ir viegli pielāgojama katra gaumei, papildinot ar dārzeņiem, gaļu, jūras veltēm un daudzveidīgām mērcēm.
- 400 g spageti
- 3–4 ķiploka daiviņas
- 1–2 svaigi vai kaltēti čili
- 80–100 ml olīveļļas
- svaigi pētersīļi
- sāls
Lielā katlā uzvāra ūdeni, pieber sāli un vāra spageti, līdz tie vidū vēl stingri. Tikmēr nomizo un sakapā ķiplokus. Čili izņem sēklotni, smalki sagriež. Pannā ielej olīveļļu un uz mazas uguns viegli apcep ķiplokus un čili viegli zeltainus.
Kad spageti gatavi, tos nokāš un saglabā pastas ūdeni.
Spageti pievieno pannā pie ķiplokiem un eļļas, samaisa. Pielej nedaudz pastas ūdens un visu maisa, iebiezinot līdz krēmīgumam.
Pasniedzot var pārkaisīt rīvētu cieto sieru.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem