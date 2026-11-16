Mārtiņrozes ir viena no spilgtākajām rudens rotām, kas turpina priecēt ar krāšņiem ziediem pat tad, kad pārējais dārzs jau devies atpūtā. Tomēr, tuvojoties salam, daudziem dārzniekiem rodas jautājums – kā šos jutīgos augus veiksmīgi saglabāt līdz nākamajai sezonai? Konsultē stādaudzētavas "Baižas" saimniece Maija Baiža.
Mārtiņrozes jau izsenis bijušas vienas no iecienītākajām rudens puķēm, kas ar krāšņiem ziediem priecē, kad lielākā daļa dārza augu jau noziedējuši. Taču, tuvojoties ziemai, jāpadomā, kā šīs rudens skaistules pasargāt no aukstuma un saglabāt līdz nākamajam pavasarim.