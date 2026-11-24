Aizvien vairāk saimnieku kā apkures risinājumu mājoklim izvēlas siltumsūkni. Taču, lai ziemā mājoklī būtu silti un apkures rēķini samērīgi, būtiski izvēlēties ēkai piemērotu siltumsūkni ar atbilstīgiem tehniskajiem parametriem. Par siltumsūkņu veidiem un to izvēles kritērijiem lasi šīs nedēļas Praktiskajā Latvietī!
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Aizvien vairāk saimnieku kā apkures risinājumu mājoklim izvēlas siltumsūkni. Taču, lai ziemā mājoklī būtu silti un apkures rēķini samērīgi, būtiski izvēlēties ēkai piemērotu siltumsūkni ar atbilstīgiem tehniskajiem parametriem. Par siltumsūkņu veidiem un to izvēles kritērijiem lasi šīs nedēļas Praktiskajā Latvietī!
Vēl jaunākajā numurā:
- Ugunsdrošība mājoklī – kas jāzina
- Civilā brīdināšana: Esi gatavs!
- Krizantēmas – 300 šķirņu kolekcija
- Mētras – zemeņu, ābolu... vai īstas?
- Darinām svētku virteni
- Ierīces bārdas kopšanai
- Karstie dzērieni – 7 receptes
- Mājas aptieciņa vīrusu sezonai – kam tajā jābūt
- Vai lietot uztura bagātinātājus
Meklē jauno Praktisko Latvieti preses tirdzniecības vietās līdz 30.novembrim vai pērc un lasi elektroniski šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem