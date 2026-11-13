Rudens ir lielogu dzērveņu ražas laiks, kad zaļais mētru paklājs piebirst ar koši sarkanām ogām. Lai arī dzērvenes savvaļā Latvijā pazīstamas izsenis, lielogu dzērveņu audzēšana ir pavisam cita saimniekošana – tai vajadzīga piemērota vieta, rūpīgi ierīkoti lauki un ne mazums pacietības.
Dzērveņu ražas laikā viesojamies Bauskas novada Vecumnieku pagastā, SIA O.G.A. sešu hektāru plašajos dzērveņu laukos. Uzņēmuma īpašnieces ir Ilona Stipina un Agrita Sproģe, bet mūsu ciemošanās reizē laukā sastopam Ilonu un kopā dodamies lūkot, kā šogad padevušās ogas.