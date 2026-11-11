Kuram ir jāveic meliorācijas darbi un kurš par to maksā? Jautā Maija S. Konsultē Latvijas Melioratoru biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Bogdanovs.
Meliorācijas sistēmas ikdienā mēdz palikt gluži nepamanītas. Taču viss mainās brīdī, kad pēc spēcīgām lietavām vai pavasara atkušņa lauki un pagalmi sāk pārvērsties par dīķiem. Šādos krīzes brīžos svarīgi noskaidrot konkrētā meliorācijas elementa juridisko piederību. Tieši no tās atkarīgs, kam būs pienākums rīkoties un no kura maciņa būs sedzamas darbu izmaksas.
Piederības noskaidrošana ir ērta un pieejama – ikvienam ir iespēja to pārbaudīt publiski pieejamā kartogrāfiskajā vietnē: melioracija.lv, meklējot zemes vienību, piemēram, pēc tās kadastra apzīmējuma.