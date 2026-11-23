Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienā (23.11.) skābē kāpostus. Gatavo piparkūku mīklu vai ieraugus īpašajiem Ziemsvētku našķiem.
- Sakņu dienā (24.11.) pārbauda, vai dārza būves un žogi droši nostiprināti. Pārskata, vai kaut kur nemētājas aizmirsti darbarīki, lāpstas, dakšas, kapļi. Kontrolē temperatūru glabātuvēs.
- Ziedu dienās (26., 27.11.) griež skujkoku zarus rotājumiem un augu piesegšanai. Ja augsne nav sasalusi, vēl var iestādīt pavasara sīpolpuķes.
- Lapu dienās (28., 29.11.) aplaista telpaugus un mitrina to lapas.
Pārdomas
Dabā sēnēm ir gan palīgu, gan sanitāru loma. Tās kopā ar augiem veido sadarbību, ko sauc par mikorizu. Sēnēs nav īpašā pigmenta hlorofila, ar kura palīdzību piesaistīt saules enerģiju, savukārt augi veselīgai augšanai ne visu vajadzīgo spēj paņemt no augsnes vai sintezēt paši. Tā nu veidojas sadarbība gan starp kokiem un sēnēm, gan starp lakstaugiem un sēnēm. Tas jāņem vērā, arī mēģinot no meža vai pļavas pārstādīt kādu augu savā dārzā. Tas attiecas gan uz kokiem, gan krūmiem, gan lakstaugiem. Pat mēģinājums mežā saraktus lazdu stādus ieaudzēt gar dārza malu kā vējlauzējlīniju var sagādāt vilšanos. Kociņi nīkuļo vai pat nokalst, neskatoties uz laistīšanu, rušināšanu, mēslošanu un citādu apčubināšanu. Tiem pietrūkst tā ierastā sadarbības partnera, mikorizas sēnes, ko kopā ar meža augsni esam nokratījuši. Ne jau vienmēr rezultāti ir tik bēdīgi, ka augs nokalst, bet jārēķinās, ka kādu laiku tas var nīkuļot, kamēr tā sadraudzības sēne saņemsies un abi piemērosies dzīvei jaunajā vietā.
Novembris
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Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienā (23.11.) skābē kāpostus. Gatavo piparkūku mīklu vai ieraugus īpašajiem Ziemsvētku našķiem.
- Sakņu dienā (24.11.) pārbauda, vai dārza būves un žogi droši nostiprināti. Pārskata, vai kaut kur nemētājas aizmirsti darbarīki, lāpstas, dakšas, kapļi. Kontrolē temperatūru glabātuvēs.
- Ziedu dienās (26., 27.11.) griež skujkoku zarus rotājumiem un augu piesegšanai. Ja augsne nav sasalusi, vēl var iestādīt pavasara sīpolpuķes.
- Lapu dienās (28., 29.11.) aplaista telpaugus un mitrina to lapas.
Pārdomas
Dabā sēnēm ir gan palīgu, gan sanitāru loma. Tās kopā ar augiem veido sadarbību, ko sauc par mikorizu. Sēnēs nav īpašā pigmenta hlorofila, ar kura palīdzību piesaistīt saules enerģiju, savukārt augi veselīgai augšanai ne visu vajadzīgo spēj paņemt no augsnes vai sintezēt paši. Tā nu veidojas sadarbība gan starp kokiem un sēnēm, gan starp lakstaugiem un sēnēm. Tas jāņem vērā, arī mēģinot no meža vai pļavas pārstādīt kādu augu savā dārzā. Tas attiecas gan uz kokiem, gan krūmiem, gan lakstaugiem. Pat mēģinājums mežā saraktus lazdu stādus ieaudzēt gar dārza malu kā vējlauzējlīniju var sagādāt vilšanos. Kociņi nīkuļo vai pat nokalst, neskatoties uz laistīšanu, rušināšanu, mēslošanu un citādu apčubināšanu. Tiem pietrūkst tā ierastā sadarbības partnera, mikorizas sēnes, ko kopā ar meža augsni esam nokratījuši. Ne jau vienmēr rezultāti ir tik bēdīgi, ka augs nokalst, bet jārēķinās, ka kādu laiku tas var nīkuļot, kamēr tā sadraudzības sēne saņemsies un abi piemērosies dzīvei jaunajā vietā.
Novembris
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