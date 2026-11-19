Katrai virtuvei piemīt sava īpašā smarža, kuru veido tajā izmantotie garšaugi, sēklas un eksotiskie augļi. Prasmīga garšvielu saspēle spēj atmodināt apetīti, piešķirt ēdienam košu krāsu un pat aizstāt ierastas sastāvdaļas, paverot durvis jaunām receptēm. Uzzini, kā tradicionālie un mazāk zināmie pasaules aromāti var kļūt par taviem labākajiem sabiedrotajiem pie plīts, un iedvesmojies gardām pārmaiņām.
Rozmarīns
Rozmarīns par savu dzimteni dēvē Vidusjūras reģionu, kur tā krūmi izaug līdz 50–200 cm augsti, no kuriem izmanto tieši lapas. No rozmarīna lapām un ziedošiem zariem iegūst ēterisko eļļu – rozmarīneļļu. Rozmarīnam ir spēcīga kampara smarža un viegli rūgtena priežu skujām līdzīga garša.
- Rozmarīna ēteriskās eļļas ierosina apetīti. Intensīvās smaržas dēļ rozmarīns lietojams mazās devās – aptuveni 1 tējk. uz 1 kg ēdiena, turklāt tas pievienojams ēdienam tikai gatavošanas beigās.