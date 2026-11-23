Kad nepieciešams pagatavot ko ātru, sātīgu un reizē izsmalcinātu, itāļu klasika vienmēr ir pareizā izvēle. Šis pikantais spageti ēdiens ar aromātisku ķiploku un čili pārslām prasīs vien dažas minūtes, taču sniegs īstu restorāna cienīgu baudījumu jūsu mājās.
- 200 g spageti
- 4 ķiploka daiviņas
- čili pārslas asumam
- olīveļļa
- sāls
- zaļumi
Katlā uzvāra ūdeni, pieber sāli un vāra spageti. Ķiplokus nomizo, saspiež ar naža plakni, tad sīki sagriež un pievieno čili pārslas. Pannā ielej olīveļļu un maisot apcep ķiplokus ar čili pārslām. Nedrīkst piededzināt! Makaronus vāra par minūti mazāk, nekā norādīts uz iepakojuma, un nokāš, saglabājot makaronu vārāmo ūdeni. Tad spageti liek pannā pie ķiplokiem un čili, pielej nedaudz ūdens, kurā vārījās makaroni. Visu maisot, nedaudz pasautē, tad pārkaisa ar zaļumiem un pasniedz karstu.
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Kad nepieciešams pagatavot ko ātru, sātīgu un reizē izsmalcinātu, itāļu klasika vienmēr ir pareizā izvēle. Šis pikantais spageti ēdiens ar aromātisku ķiploku un čili pārslām prasīs vien dažas minūtes, taču sniegs īstu restorāna cienīgu baudījumu jūsu mājās.
- 200 g spageti
- 4 ķiploka daiviņas
- čili pārslas asumam
- olīveļļa
- sāls
- zaļumi
Katlā uzvāra ūdeni, pieber sāli un vāra spageti. Ķiplokus nomizo, saspiež ar naža plakni, tad sīki sagriež un pievieno čili pārslas. Pannā ielej olīveļļu un maisot apcep ķiplokus ar čili pārslām. Nedrīkst piededzināt! Makaronus vāra par minūti mazāk, nekā norādīts uz iepakojuma, un nokāš, saglabājot makaronu vārāmo ūdeni. Tad spageti liek pannā pie ķiplokiem un čili, pielej nedaudz ūdens, kurā vārījās makaroni. Visu maisot, nedaudz pasautē, tad pārkaisa ar zaļumiem un pasniedz karstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem