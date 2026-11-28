Vai darbnespējas laikā drīkst ceļot vai apmeklēt pasākumus?
Veselības inspekcija informē – darbnespējas lapa nenozīmē, ka pacientam obligāti jāuzturas mājās. Atkarībā no saslimšanas ārsts var ieteikt pastaigas, fiziskās aktivitātes vai citas darbības, kas veicina atveseļošanos. Būtiski, lai pacients ievērotu ārsta noteikto ārstēšanās režīmu un viņa aktivitātes netraucētu ārstēšanai vai neaizkavētu atgriešanos darbā. Tāpēc atrašanās ārpus mājām vai ceļojums pats par sevi vēl neliecina par pārkāpumu.
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Vai darbnespējas laikā drīkst ceļot vai apmeklēt pasākumus?
Veselības inspekcija informē – darbnespējas lapa nenozīmē, ka pacientam obligāti jāuzturas mājās. Atkarībā no saslimšanas ārsts var ieteikt pastaigas, fiziskās aktivitātes vai citas darbības, kas veicina atveseļošanos. Būtiski, lai pacients ievērotu ārsta noteikto ārstēšanās režīmu un viņa aktivitātes netraucētu ārstēšanai vai neaizkavētu atgriešanos darbā. Tāpēc atrašanās ārpus mājām vai ceļojums pats par sevi vēl neliecina par pārkāpumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu