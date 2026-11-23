"Vai iespējams tikt vaļā no nātrēm, kas pārņēmušas dārzu? Cenšos izpļaut, bet jau trešais gads, kā tās nepazūd," nopūlējusies Krista R. Konsultē dabas eksperte, botāniķe Agnese Priede.
Nātres ir vienas no neatlaidīgākajām dārza nezālēm. Tās ātri izplešas ar pazemes sakneņiem, veido blīvas audzes un pēc nopļaušanas drīz vien ataug. Tomēr no nātrēm iespējams atbrīvoties, tikai ar pļaušanu vien nepietiek.
Aug auglīgās augsnēs
Bagātīgas nātru audzes liecina par barības vielām bagātu augsni, īpaši par paaugstinātu slāpekļa un fosfora pieejamību. Tāpēc tās nereti sastopamas vecās mājvietās, upju palienēs un citviet, kur augsnē uzkrājies daudz organisko vielu.