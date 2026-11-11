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Iznācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs

Praktiskais Latvietis
/
Latvijas Mediji
2026. gada 11. novembris, 13:47
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2026. gada 11. novembris, 13:47
Foto: Praktiskais Latvietis

Tuvojoties ziemai, mājputnu audzētājiem jāparūpējas, lai putni auksto gadalaiku sagaidītu piemērotos apstākļos. Lai arī vistas ir samērā izturīgas pret zemām temperatūrām, to labsajūtu un produktivitāti lielā mērā nosaka to turēšanas apstākļi.

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Kā iekārtot putnu mītni ziemai, lasi šīs nedēļas Praktiskajā Latvietī!

Vēl jaunākajā numurā:

  • Tālmācība un mājmācība - kā atšķiras
  • Mārtiņrozes ziemas guļā
  • Ziemcietīgākās rožu šķirnes
  • Dzērvenes var audzēt arī dārzā
  • Dzīvās uguns apkures risinājumi
  • Autoklāvs konservu gatavošanai
  • Receptes svētku galdam
  • Lejam sveces – vērtīgi padomi
  • Skābēti produkti – kāpēc veselīgi

Meklē jauno Praktisko Latvieti preses tirdzniecības vietās līdz 16.novembrim vai pērc un lasi elektroniski šeit.  

Foto: Praktiskais Latvietis

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  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
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Žurnāls "Praktiskais Latvietis"
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Tuvojoties ziemai, mājputnu audzētājiem jāparūpējas, lai putni auksto gadalaiku sagaidītu piemērotos apstākļos. Lai arī vistas ir samērā izturīgas pret zemām temperatūrām, to labsajūtu un produktivitāti lielā mērā nosaka to turēšanas apstākļi.

Reklāma

Kā iekārtot putnu mītni ziemai, lasi šīs nedēļas Praktiskajā Latvietī!

Vēl jaunākajā numurā:

  • Tālmācība un mājmācība - kā atšķiras
  • Mārtiņrozes ziemas guļā
  • Ziemcietīgākās rožu šķirnes
  • Dzērvenes var audzēt arī dārzā
  • Dzīvās uguns apkures risinājumi
  • Autoklāvs konservu gatavošanai
  • Receptes svētku galdam
  • Lejam sveces – vērtīgi padomi
  • Skābēti produkti – kāpēc veselīgi

Meklē jauno Praktisko Latvieti preses tirdzniecības vietās līdz 16.novembrim vai pērc un lasi elektroniski šeit.  

Foto: Praktiskais Latvietis

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

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Tēma
Žurnāls "Praktiskais Latvietis"
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Turpini lasīt
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