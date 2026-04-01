Šajā nedēļā visi notikumi saprotamā kārtā saistās lielākoties ar Lieldienu sagaidīšanu - sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
1. aprīlī 17:00 Cēsu centrālajā bibliotēkā Gunas Rukšānes neizdotās grāmatas Dzīvotprieks atvēršanas svētki.
Vecrīgā Lielajā piektdienā, 3. aprīlī, pulksten 11 norisināsies tradicionālais Ekumeniskais Krustaceļš. Vecpilsētas ielās būs iespēja dzirdēt Svēto Rakstu lasījumus par Jēzus Kristus ceļu uz Golgātu, kā arī pārdomas un liecības. Pasākumā piedalīsies un uzrunas teiks dažādu konfesiju bīskapi un garīdznieki. Krustaceļš sāksies pie Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles un noslēgsies ar kopīgu lūgšanu ap pulksten 13.30 Doma laukumā.
3. aprīlī 10:00 Viesītē, Paula Stradiņa ielā, mājražotāju, amatnieku un stādu audzētāju tirgus.
3. aprīlī 10–14 Engurē, Labiešu ielā 2, mājražotāju un amatnieku tirgus.
3. aprīlī 11:00 Ozolkalnā Lieldienu ieskandināšana – tradicionālas un netradicionālas aktivitātes un spēles ģimenēm.
3. aprīlī 16:00 Ieriķu dzelzceļa stacijā šaha turnīrs.
3.–4. aprīlī 8–18 Pētertirgū Liepājā tirgus Lieldienas Pētertirgū.
3.–4. aprīlī 10–15 Liepājas Rožu laukumā amatnieku un mājražotāju Lieldienu tirdziņš.
4.–6. aprīlī Siguldā norisināsies Latvijā vienīgais Šūpoļu festivāls.
5. aprīlī 11–14 Kena parkā Jēkabpilī Lieldienu saimes sadancis.
5. aprīlī 11–15 Saulkrastu Mežaparkā tirgus Lieldienu noskaņās.
5. aprīlī 11–15 Straupes Zirgu pastāSlow Food Straupe zemnieku un mazo ražotāju tirdziņš.
5. aprīlī 11–15.30 Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Lielā Lieldienu svinēšana un Lieldienu tirgus.
5. aprīlī 11–17 Daugavas muzejā Doles salā gaidāmi Lieldienu svinēšanas pasākumi.
5. aprīlī 12:00 Tukuma pilsētas parkā Lieldienu svinības.
5. aprīlī 12–15 Zirgu salā Liepājā sarīkojums Lieldienām pa pēdām.
5. aprīlī 13–15 Kandavas promenādē norisināsies Lieldienu pasākumi.
5.–6. aprīlī Rīgā Doma laukumā, Līvu laukumā, Rātslaukumā un Bastejkalnā būs iespēja izšūpoties Lieldienu šūpolēs.
6. aprīlī 12–16 Mežaparka Lielajā estrādē gaidāmas pavasara atgriešanās svinības ģimenēm.
11. aprīlī 10–14 Tukuma ledushallē mājražotāju tirdziņš.
11. aprīlī 9–14 Cēsīs, Uzvaras bulvārī 24, notiks Cēsu Zaļais pavasara tirgu
