Locītavas var bojāt gan iekaisums, gan deģeneratīvas izmaiņas. 

Artroze ir hroniska, deģeneratīva locītavu slimība, kuras gaitā izdilst skrimslis, kas klāj kaulu galviņas. Savukārt artrīts ir akūts vai hronisks locītavu iekaisums. Artroze parasti skar gados vecākus cilvēkus, bet artrīts var piemeklēt jebkurā vecumā.

Iekaisums vai nodilis skrimslis 

"Pacienti ar iekaisumu sūdzas par locītavu, muguras stīvumu no rītiem, kas ilgst apmēram stundu vai ilgāk. Viņiem ir grūti savilkt pirkstus dūrē, piecelties, sākt darboties, jūtams izteikts nogurums. Fizisko aktivitāšu laikā dienas garumā simptomi mazinās vai izzūd, bet atpūšoties gluži otrādi – tie pastiprinās. Ja pacients apsēžas vai paguļ, viņam kļūst sliktāk. Savukārt pacientiem ar deģeneratīvām locītavu slimībām, piemēram, osteoartrozi, locītava ir bojāta vai izmainīta, parasti tā sagādā arī diskomfortu. Ja noslogo, piemēram, ceļa locītavu, kurā ir meniska plīsums, jūtamas sāpes. Atpūšoties šie pacienti jūtas daudz labāk. Artroze nav sistēmiska slimība, tādēļ skar tikai bojāto vietu, nevis visu organismu," skaidro Rīgas Stradiņa universitātes docente, reimatoloģe Anna Mihailova, piebilstot, ka ar gadiem visas iekaisuma slimības veicina artrozes attīstību. Iekaisums locītavā var sākties arī uz deģeneratīvo slimību fona.

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