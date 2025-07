Vai no grieztām veikala rozēm iespējams izaudzēt rožu stādu? Jautā Rudīte P. Konsultē rožu audzētāja un kolekcijas dārza "Ārītes" saimniece Ilze Līce.

Dažkārt, saņemot skaistu rožu pušķi dzimšanas dienā un citos svētkos, ziedu krāsa un smarža tik ļoti iepriecina, ka rodas doma šo rozi pavairot un iestādīt dārzā, lai tā priecētu ilgāk. Ideja tiešām šķiet vilinoša, bet ir dažas lietas, kas jāzina, pirms ķeras pie darba.

Rozes stāds, kas iegūts no spraudeņa, visticamāk, nebūs ziemcietīgs mūsu klimatā un nespēs pārziemot. Šādu rozi var audzēt podā un ziemā turēt vēsā, no sala drošā vietā, piemēram, pagrabā, verandā. Ja vēlamies ilgmūžīgu rozi dārzam, labāk iegādāties uz izturīga ziemcietīga potcelma potētu stādu no stādaudzētavas.