Gara jaka – kardigans skaistajā adījumā greznos jebkuru tērpu*.
Materiāli
- merīnvilnas dzija
- adāmadatas nr. 3
Darba gaita
Jaka adīta pēc attēlā redzamā raksta – tradicionāli no apakšējās malas. Katra detaļa veidota atsevišķi ar iešūtajām piedurknēm, lejasdaļā platāku un viduklī sašaurinātu adījumu.
Apakšmalas un piedurkņu apdarei noada divas rindas turp un atpakaļgaitā labiski, uzreiz sāk adīt rakstu.
Priekšpusei apdarei uzņem valdziņus no sānu malas un noada cauro vīli, kas labi saskan ar pamatraksta ažūro adījumu.
*Sadarbībā ar žurnālu "Praktiskie Rokdarbi".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem