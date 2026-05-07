Ir tādi ēdieni, kuriem nav nepieciešams grandiozs šovs, lai pierādītu to kvalitāti – pietiek ar labu produktu. Nēģi ir tieši tāds gadījums: izteiksmīgi, aromātiski, ar raksturīgo jūras un dūmu noti. Šī pastēte ir ātri pagatavojama, eleganta un ļoti pateicīga svētku pārpalikumu glābšanai. Recepte, kurai nepieciešamas vien dažas sastāvdaļas un neliels trifeļu sviesta pieskāriens šikam finišam.
Sastāvdaļas
- Nēģi ~300 g (gabaliņos; notecināti no liekas želejas/marinādes, ja tāda ir)
- Krēmsiers (klasiskais) – 1 paciņa
- Sviests – kārtīga ēdamkarote (mīksts, istabas temperatūrā)
- Graudainās sinepes – 1 tējk.
- Neliels sīpols
- Dilles – 1 neliels saišķītis
- Mazliet sālītu pētersīļu piešķir garšu un aizstāj sāli
- Citrons – 1–2 tējk. sulas + mazliet miziņas (pēc izvēles)
- Trifeļu sviests – ½ tējk. (sākumam) līdz 1 tējk.
- Melnie pipari (sāls parasti nav vajadzīgs, jo nēģi mēdz būt pietiekami sāļi)
- Cukurs garšas noapaļošanai
Pagatavošana (10–15 min)
Sagatavo nēģus. Ja tie ir želejā/marinādē, notecina un, ja nepieciešams, viegli nosusina ar papīra dvieli.
Sasmalcina sīpolu un dilles. (Ja grib maigāku rezultātu, sīpolu liek ļoti maz vai izmanto tikai lociņus.)
Bāze blenderī/kombainā: liek nēģus, krēmsieru, graudainās sinepes, citrona sulu, mazliet piparu un daļu diļļu.
Sablendē līdz vēlamajai konsistencei:
- ja patīk biezāka pastēte ar gabaliņiem, smalcina īsi, lai paliek nelieli gabaliņi,
- ja patīk krēmīgāka pastēte, blendē ilgāk.
Pievieno mīkstu sviestu un vēlreiz īsi sablendē, lai masa kļūst zīdaina.
Nogaršo: ja par skābu – šķipsna cukura; ja par blāvu – vēl citrons/sinepes/pipari.
Trifeļu sviests beigās – iemaisa ½ tējk., nogaršo. Ja gribas izteiktāk, pievieno vēl šķipsniņu (bet nepārcensties).
Lieliski garšos uz saldskābmaizes vai rudzu maizes grauzdiņiem. Pasniedz ar marinētiem sīpoliem vai marinētiem gurķiem.
Labu apetīti!
Kāpēc nēģi ir tik īpaši?
Nēģi latviešu virtuvē ir klasiska delikatese, kas garšas ziņā stāv kaut kur starp šiku uzkodu un neatņemamu sastāvdaļu uz svētku galda. Tie ir trekni, sātīgi un ļoti aromātiski, tāpēc ar tiem jāstrādā vienkārši: vairāk līdzsvara (skābums, zaļumi), mazāk lieku piedevu.
Praktiski padomi, lai sanāk ideāli
Skābums ir atslēga. Nēģi ir treknāki, tāpēc citrons šajā gadījumā nav piedeva, bet garšas līdzsvars.
Sīpols ar mēru. Tas ātri kļūst dominējošs – labāk mazāk nekā par daudz.
Trifeļu sviests nav galvenais varonis. Ja pēc pirmā kumosa jūti tikai trifeles aromātu, nēģis pazūd, nākamreiz liec mazāk.
Glabāšana
Ledusskapī noslēgtā traukā 2–3 dienas (atkarībā no nēģu svaiguma un tā, kā tie iepriekš glabāti).
Šo pastēti var arī porcionēt un glabāt saldētavā. Atsaldē, uz nakti liekot ledusskapī, un pēc atkausēšanas ieteicams apmaisīt.
Mazie “knifi”
Ja nēģi ir ļoti sāļi, balansu dos citrons un krēmsiers.
Restorāna cienīgu garšu piešķirs arī šķipsniņa kūpinātas paprikas vai baltie pipari.
Ja gribas ar kraukšķi: beigās iemaisa smalki sagrieztu marinētu gurķīti vai kaperus.
Trifeļu sviests
Mazliet dārgākai garšai
Trifelei ir spēcīgs aromāts. Šeit tā strādā kā fona nots, kas piešķir pastētei restorāna cienīgu garšu.
Svarīgi: trifeļu sviestu liek maz un pašās beigās, citādi tas var pārņemt nēģu garšu.
