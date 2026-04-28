Dažādi medījuma apstrādes telpu tehniskie risinājumi var atvieglot mednieka ikdienas dzīvi. Sevišķi, ja runa ir par tādiem kolektīviem, kur plašās un daudzveidīgās platībās ir pat pienākums nomedīt daudz lielo pārnadžu.
Pieredze rāda, ka mednieki vienmēr atrod risinājumu un arī alni var nodīrāt uz steķiem, sadalīt un nolikt atdzesēties uz polietilēna, taču daudz labāk ir, ja mednieku klubā ir moderni aprīkota medījumu apstrādes vieta un dzesētava. Tas ļauj ievērot medījumu apstrādes higiēnu un sagatavot kvalitatīvu produktu, bet vienlaikus atvieglo bieži vien grūto darbu.
Kādā mednieku klubā Vidzemē izdevās pašpikot interesantu risinājumu. Dzesētavas griestos ir iestrādāti speciāli jaudīgi metāla stiprinājumi, pie kuriem ir pieskrūvētas apmēram septiņu centimetru diametra nerūsējošā tērauda caurules.
Papildus ir izgatavoti jaudīgi āķi ar tērauda skritulīšiem, kas brīvi un bez aiztures ripo pa šīm caurulēm. Lai pārvietotu medījumu no dīrātavas iekšā dzesētavā, tiek piestiprināts šo cauruļu pagarinājums, kas izvirzās pa atvērtām durvīm. No medījuma apstrādes pacēlāja dzīvnieks tiek pārkabināts uz dzesētavas āķa un viegli iestumts vēsajā telpā nogatavināšanai.
Šādi vienkārši tehniski risinājumi palīdz izdarīt darbu ātrāk un tīrāk, kopumā dod ne tikai veselīgāku un garšīgāku gala produktu, bet arī uzlabo atmosfēru mednieku klubā un pastarpināti arī sabiedrības attieksmi pret medniekiem, jo kvalitatīvi apstrādātu medījumu gaļu var arī pārdot galapatērētājam, tā veicinot sabiedrības pozitīvu attieksmi pret medībām un pieradinot pie kvalitatīva produkta.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu