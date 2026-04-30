Mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri (ĀCM), liecina grozījumi Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Turpmāk laboratoriski uz ĀCM būs jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas Cēsu novada Dzērbenes pagastā, kā arī Smiltenes novada Drustu pagastā un Launkalnes pagastā.
Savukārt uz ĀCM turpmāk vairs nebūs obligāti jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas Augšdaugavas novada Ambeļu pagastā, Biķernieku pagastā, Dubnas pagastā, Maļinovas pagastā un Višķu pagastā, Jelgavas novada Platones pagastā un Vircavas pagastā, kā arī Krāslavas novada Asūnes pagastā, Robežnieku pagastā un Šķeltovas pagastā.
Tāpat uz ĀCM turpmāk vairs nebūs obligāti jāizmeklē mežacūkas, kuras nomedītas Ķekavas novada Baldonē, Baldones pagastā, Baložos, Daugmales pagastā un Ķekavā, Limbažu novada Vidrižu pagastā, Ogres novada Birzgales pagastā, Preiļu novadā, kā arī Siguldas novada Krimuldas pagastā.
Tādējādi nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē 28 novadu un četru valstspilsētu teritorijās.
Jau vēstīts, ka ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 322 mežacūkām 18 novadu 76 pagastos.
Savukārt kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 11 533 mežacūkām, tostarp 2014. gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015. gadā - 1048, 2016. gadā - 1146, 2017. gadā - 1431, 2018. gadā - 905, 2019. gadā - 430, 2020. gadā - 377, 2021. gadā - 448, 2022. gadā - 1274 mežacūkām, 2023. gadā - 1002 mežacūkām, 2024. gadā - 1433 mežacūkām, bet 2025. gadā - 1500 mežacūkām.
Šogad Latvijā reģistrēts arī viens ĀCM uzliesmojums mājas cūku novietnē - ĀCM uzliesmojums konstatēts SIA "Vaiņodes bekons" cūku novietnē ar 22 262 mājas cūkām Dienvidkurzemes novada Vaiņodes pagastā.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM Ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.
