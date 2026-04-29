Žurnālam Medības bija iespēja izmēģināt jauno termālo tēmēkli ThermTec IBEX335L, ko testam piedāvāja veikals "GPSPRO".
Īss secinājums – ērts un funkcionāls vidējās klases tēmēklis, ko ļoti ērti lietot. Jā, tas nav paredzēts šāvieniem tālākās distancēs, taču tas ir optimāls Latvijas apstākļiem, lai medītu tuvās un vidējās distancēs dzīvnieku pievilināšanas vietās un tur, kur lauksaimniecības kultūras jāsargā no postījumiem.
Vidējās klases matrica
ThermTec IBEX335L ir radīts kā universāls risinājums medniekiem, kas medī dažādos apstākļos. Gan mežā, gan atklātā laukā. Termālais tēmēklis izmanto 384×288 pikseļu termālo sensoru, kura pikseļa izmērs ir 12 μm. Tas nodrošina detalizētu siltuma kontrastu un vienmērīgu attēlu arī dinamiskā situācijā. Termālā jutība <18 mK ļauj uztvert pat ļoti nelielas temperatūras atšķirības, kas medībās ļauj noteikt dzīvnieku daudz agrāk.
Tēmēklim ir 35 mm objektīvs ar ap 2,7 reižu pamata palielinājumu. Tāpat ir digitālais palielinājums no vienas līdz četrām reizēm.
IBEX 335L ir integrēts lāzera tālmērs ar darbības attālumu līdz 1000 m, kas darbojas sinhroni ar attēlu. Papildu ērtībām ir ballistiskais kalkulators ar leņķa kompensāciju un automātisko trāpījuma vietas korekciju tālākiem šāvieniem. Var izvēlēties starp vairākiem tēmēšanas tīkliņiem un piešaušanas profiliem. Tas nozīmē, ka vienu un to pašu tēmēkli var izmantot vairākiem ieročiem.
Ērta un intuitīva vadība
Tēmēklim ir ļoti ērta un intuitīva vadība. To parocīgi izmantot arī tad, ja rokās ir uzvilkti cimdi un ir tumšs.
Centrālais tornītis paredzēts attēla fokusēšanai. Darbību var veikt, neatraujot skatienu no tēmēkļa okulāra.
Savukārt kreisais malējais tornītis aprīkots ar multifunkcionālu pogu. To izmanto digitālā palielinājuma maiņai un lai ieietu ierīces izvēlnē, mainītu parametrus un citus uzstādījumus. Atsevišķas pogas uz okulāra ir paredzētas ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai, lāzera tālmēram un video un foto ierakstam.
Enerģijas rezerves un darbības laiks
IBEX 335L izmanto nomaināmu uzlādējamu akumulatoru 18650. Akumulatora pietiek, lai tēmēkli nepārtraukti darbinātu sešas stundas. Komplektā ir divi šādi akumulatori un lādētājs. Tāpat tēmēkli var darbināt no bateriju bankas.
Ir kāda nianse. Lielākajai daļai ThermTec tēmēkļu, īpaši premium klasē, nav svarīgi ievērot akumulatora polaritāti, bet šajā tēmēklī tā ir jāievēro. Par to liecina simbols uz akumulatora nodalījuma vāciņa.
Putekļu un ūdensdrošs korpuss
Tēmēklis izgatavots no izturīga alumīnija sakausējuma. Tam ir IP67 aizsardzības klase pret putekļiem un ūdeni. Visām kustīgajām detaļām ir atbilstošs blīvējums, tajā skaitā arī akumulatora nodalījuma vāciņam. Tas ļauj ierīci droši izmantot Latvijas mainīgajos laikapstākļos, tajā skaitā stiprā lietū un sniegā.
Tēmēkļa korpuss ir ļoti kompakts un nedaudz īsāks, salīdzinot ar citu tēmēkļu korpusiem. No vienas puses, tas nozīmē mazāku svaru. No otras – tas var radīt problēmas, montējot tēmēkli uz ieroča, kam ir dalītās Picatinny bāzes. Īpaši, ja ierocis ir lielāka kalibra un attālums starp bāzēm ir lielāks. Izmēģinot tēmēkli uz .300 Win. Mag. ieroča ar dalītajām bāzēm, tēmēkli nostiprināt varēja, taču to nevarēja pilnībā pielāgot ērtai tēmēšanai. Bija jāizmanto pilnā bāze kā pāreja.
Zināmas problēmas radīja arī objektīva vāciņš, kas izgatavots kā gumijas uzmava. Izmantojot pēc iespējas zemākus stiprinājumus, vāciņu nevar uzlikt. Attālums starp objektīvu un stobru ir pārāk mazs. Tas, iegādājoties tēmēkļa stiprinājumus, jāņem vērā. Tāpat jārēķinās, ka, mainoties temperatūrai, starp gumijas vāciņu un objektīvu esošajā telpā veidojas retinājums, kas arī neļauj vāciņu viegli noņemt.
Tomēr šie ir praktiski vienīgie tēmēkļa trūkumi, ko, ņemot vērā cenu – 1640 eiro –, var uzskatīt par nebūtiskiem. Tas nav premium klases tēmēklis tālākiem šāvieniem, bet ļoti sabalansēts universāls tēmēklis Latvijas medību apstākļiem. Tam ir labs attēla kontrasts lietū un miglā.
Specifikācija
- Termālais sensors: 384 x 288, 12 μm;
- NETD ≤18mK;
- Objektīvs 35 mm;
- Optiskais palielinājums 2,7 x;
- Maksimālais noteikšanas attālums 1800 m;
- Lāzera tālmēra noteikšanas attālums 1000 m;
- Mērījumu precizitāte ≤ ± 1m;
- Displeja ekrāns 1600 x 1200 AMOLED;
- Digitālā tālummaiņa 1x līdz 4x;
- Iebūvēta atmiņas karte 64 GB;
- Svars 770 g;
- Aizsardzības pakāpe IP67.
Plusi un mīnusi
|Plusi
|Mīnusi
|neliels svars
|grūti noņemams objektīva vāciņš
|kompakts izmērs
|lielāka kalibra ierocim apgrūtināta uzstādīšana uz dalītajām bāzēm
|objektīva korpusā integrēts lāzera tālmērs
Raksts tapis sadarbībā ar GPSPRO.lv
