Vēlies doties aizraujošā medību piedzīvojumā, bet teju visas līdz šim pamēģinātās termoierīces tomēr nešķiet tavas uzmanības vērtas? Tu noteikti neesi ieskatījies Hikmicro Stellar SX60LS 3.0 okulārā, ko piedāvā veikals SIA "Ieroči". Esmu testējis ļoti daudz dažādu ierīču, un mani grūti ar kaut ko pārsteigt, taču, kad manās rokās nokļuva šis termotēmēklis un to pirmo reizi ieslēdzu, bija grūti valdīt emocijas!

600 metros atpazīt stirnu

Sajūta tāda, ka veros savām acīm, nevis skatos termoierīces ekrānā. Nebiju gaidījis tik detalizētu un viegli saprotamu attēlu! Reti kad ir tā, ka tu skaties uz dzīvnieciņu aptuveni 600 metru distancē un ar pamata palielinājumu, kas ir tikai 2,5 reizes, saproti, ka tā ir stirna. Nevis uzmini, bet reāli saskati!

Attēls ir tik skaidrs, ka no tādas ierīces noteikti savās medību gaitās neatteiktos arī pūce!

Tēmēklis ir veidots kā tradicionāla dienas optika. Ja uz šo tēmēkli jāpāriet no klasiskā dienas tēmēkļa, pāreja būs teju intuitīva. Protams, jāņem vērā, ka tēmēklis ir salīdzinoši liels un smags. Tas būs piemērots lielākam un smagākam ierocim gaides medībās, kad šāvienu var raidīt no stabila atbalsta lielā distancē.

