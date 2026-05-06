Līdz ar 1. maiju Latvijā sākas spiningošanas sezona. "Sadales tīkls" atgādina, lai makšķerēšanas prieku neaizēnotu smagas elektrotraumas, gaisvadu elektrolīniju tuvumā drošības noteikumu ievērošana ir kritiski svarīga. Pat nejauši aizķerot elektrolīniju ar makšķeri, iespējams gūt spēcīgu elektriskās strāvas triecienu, kas var izraisīt dzīvībai bīstamus ķermeņa apdegumus un nopietnus orgānu bojājumus.
Pirms makšķerēšanas vienmēr jāpievērš uzmanība, vai virs ūdenstilpes un tās apkārtnē neatrodas elektrolīnijas, un jāizvērtē attālums, lai vadi netiktu aizķerti ar makšķeres kātu vai auklu. Īpaši uzmanīgam jābūt, izmantojot makšķerkātus, kuru garums pārsniedz trīs metrus. Tāpat jāatceras, ka gan makšķerkāts, gan tā aukla var saturēt elektrisko strāvu vadošus elementus.
Sabiedrībā maldīgs ir priekšstats, ka no strāvas trieciena cilvēku pilnībā spēj pasargāt jebkāda veida gumijas zābaki un cimdi, tomēr tie ir maldi – šādas strāvu nevadošas īpašības piemīt tikai specializētajam elektromontieru ekipējumam! Elektriskās strāvas plūsmu un stiprumu ietekmē apkārtējās vides faktori, piemēram, gaisa mitrums, saskare ar ūdeni un zemes virsmu. Tādēļ gumijas zābaki negarantē drošību, jo mitra gaisa, zemes un ūdens tuvuma dēļ elektrība var būt stiprāka par gumijas izolāciju.
Izbūvējot elektrolīnijas, "Sadales tīkls" ievēro normatīvajos aktos noteiktās drošības prasības. Elektrolīnijas visā Latvijā tiek regulāri apsekotas, novēršot gan konstatētos, gan potenciālos bojājumus. Tāpat pie elektrolīnijām izvietotas arī brīdinājuma zīmes par bīstamību, aicinot ikvienu apzināties – elektrolīniju tuvumā vienmēr jāievēro piesardzības pasākumi.
"Sadales tīkls" diemžēl ik pa laikam reģistrē elektrotraumas, kas gūtas, ar makšķerēšanas inventāru aizskarot elektrolīniju vadus. Piemēram,
2021. gadā makšķerēšana traģiski noslēdzās kādam 30 gadus vecam vīrietim – nejauši aizķerot elektrolīniju,
makšķeraukla aptinās ap apakšējo līnijas vadu, un cilvēks no gūtās elektrotraumas mira.
Ja tiek konstatēta bīstama situācija elektrolīniju vai citu elektroietaišu tuvumā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot uz numuru 112, vai "Sadales tīklam", zvanot uz bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Ja elektronedrošas situācijas ietekmē cietis cilvēks, nekavējoties jāizsauc arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), zvanot uz 113 vai 112. Tuvoties cietušajam, kas guvis elektrotraumu, ir bīstami, jo, strāvas triecienu var saņemt arī pats glābējs – pirmo palīdzību var sniegt tikai pēc tam, kad operatīvie dienesti notikuma vietā atslēguši spriegumu.
