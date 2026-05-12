Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un val-došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
12. maijs – Jan Uguns Suns (Zeme) mīl iekurt pavardu un pasaukt lielo radu saimi uz vakariņām. Sarunas par konservatīvām lietām un tradīcijām ir tīri viņa garā.
13. maijs – Iņ Uguns Cūka (Ūdens) aiz savas ziņkārības mīl iekrist dažādos pārpratumos, taču veiksmīgi tā tiek no visām ķibelēm ārā.
14. maijs – Jan Zemes Žurka (Ūdens) ir īsts divi vienā paraugs. Gan radoša māksliniece, gan šiverīga biznesmene. Izmanto viņas intuīciju un milzīgo informācijas daudzumu.
15. maijs – Iņ Zemes Vērsis (Zeme) radoši meklē jebkuras problēmas atrisinājumu. Ja kas salūzis, īstā diena, lai dotos pie meistara. Ja nebūs vajadzīgās detaļas, viņš prot to radīt, ne tikai nomainīt.
16. maijs – Jan Metāla Tīģeris (Koks) cērt veco nost, lai top jauna un skaista dzīve. Var nākties pēkšņi atvadīties no ierastām lietām, un arī cilvēki var sagādāt pārsteigumus.
17. maijs– Iņ Metāla Trusim (Koks) dažreiz patīk uzvesties kā princesei uz zirņa. Var izvēlīgi brāķēt visu pēc kārtas, taču, ja atrod, ko vēlas, tad tā būs visburvīgākā diena.
18. maijs – Jan Ūdens Pūķis (Zeme) mazliet padrebina sirdi, jo tā stāsti ir neticami. Tomēr, ja nenobīsies, tad aizvedīs tevi aizraujošā ceļojumā pāri visām nospraustajām robežām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem