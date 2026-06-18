Kādam dzīvē ienāk pārmaiņu vējš, kas liks pielāgoties negaidītām situācijām, kādam finanšu jomā jāpārdomā izdevumi, bet kādam laiks garīgam darbam un emocionālā līdzsvara atjaunošanai.
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Šis periods mudinās vairāk pievērsties praktiskām lietām un ikdienas stabilitātei. Lai gan vēlēsieties virzīties uz priekšu ātri un izlēmīgi, apstākļi prasīs pacietību un pārdomātu rīcību. Finanšu jautājumos iespējamas labas ziņas vai jaunas iespējas, tomēr nesteidzieties pieņemt galīgos lēmumus. Attiecībās svarīga būs spēja uzklausīt otru cilvēku, nevis tikai aizstāvēt savu viedokli. Jūnija nogalē var parādīties jauns virziens vai ideja, kas tuvākajos mēnešos kļūs nozīmīga. Nepārslogojiet sevi ar pienākumiem, kurus var deleģēt citiem.
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Jūs atradīsieties salīdzinoši spēcīgā pozīcijā un jutīsieties pārliecinātāki par savām iespējām nekā pēdējos mēnešos. Daudzi jautājumi, kas ilgu laiku prasīja enerģiju, sāk virzīties uz atrisinājumu. Labs laiks sakārtot finanses, īpašumus un praktiskus ikdienas jautājumus. Komunikācijā būsiet pārliecinoši, tomēr jāuzmanās no spītības. Mēneša beigās iespējamas nozīmīgas sarunas vai vienošanās. Paļaujieties uz savu pieredzi un nesteidzieties sekot citu cilvēku domām vai vēlmēm.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Uzmanības centrā būsiet jūs paši, jūsu plāni un nākotnes ieceres. Jutīsieties enerģiskāki un gatavi uzsākt ko jaunu. Vienlaikus dzīvē ienāk pārmaiņu vējš, kas liks pielāgoties negaidītām situācijām. Dažas ieceres attīstīsies ātrāk, nekā gaidīts. Jūnija pēdējās dienās uzmanība pakāpeniski pāries uz finanšu un stabilitātes jautājumiem. Izmantojiet šo laiku, lai parādītu savas spējas un drosmīgi runātu par savām idejām.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Līdz dzimšanas dienu sezonas sākumam būs vēlme vairāk pabūt mierā ar sevi un sakārtot iekšējo pasauli. Daudzas atbildes nāks caur intuīciju, nevis loģiku. Vienlaikus Jupiters, vēl esot jūsu zīmē, turpinās nest iespējas izaugsmei. Attiecībās būs svarīga emocionāla drošība un atklātība. Jūnija beigas var atnest patīkamas ziņas vai iespēju, kas ļaus paskatīties uz nākotni daudz optimistiskāk. Uzticieties sev vairāk nekā citu viedokļiem.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Dažas ilgtermiņa ieceres sāk iegūt konkrētākas aprises. Draugu, domubiedru vai profesionālo kontaktu lokā iespējamas svarīgas sarunas. Ne visi procesi virzīsies tik ātri, kā gribētos, taču tas nenozīmē, ka nekas nenotiek. Jums būs iespēja ieraudzīt, kuri cilvēki patiešām ir gatavi sadarboties. Mēneša nogalē pieaugs nepieciešamība atpūsties un atgūt spēkus. Izvairieties no liekiem konfliktiem un koncentrējieties uz saviem ilgtermiņa mērķiem.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Profesionālā joma kļūst īpaši nozīmīga. Var rasties iespējas pierādīt savas prasmes vai saņemt atzinību par paveikto darbu. Dažiem būs jāpieņem lēmumi par karjeras attīstību vai jauniem pienākumiem. Lai arī atbildība pieaugs, rezultāti būs ieguldītā darba vērti. Attiecībās svarīga būs skaidra komunikācija un godīgums. Jūnija beigās iespējamas tikšanās vai kontakti, kas nākotnē izrādīsies ļoti vērtīgi.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Dzīve mudina skatīties plašāk un neiestrēgt ierastajos rāmjos. Var rasties vēlme mācīties, ceļot vai apgūt ko jaunu. Daudziem aktualizēsies jautājumi par nākotnes perspektīvām un personīgo attīstību. Finansiālās lietās jāizvairās no pārlieku optimistiskiem solījumiem. Jūnija beigās iespējams saņemt atbildi vai ziņu, kuru esat gaidījuši ilgāku laiku. Saglabājiet līdzsvaru starp sapņiem un realitāti.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Šis ir transformācijas laiks, kad daudzas lietas tiek pārskatītas dziļākā līmenī. Iespējams, nāksies pieņemt kādu lēmumu, kas sākotnēji šķitīs neērts, bet ilgtermiņā izrādīsies pareizs. Attiecībās svarīga būs uzticēšanās un spēja runāt par būtisko. Finanšu jomā iespējama situācijas stabilizēšanās vai jauns risinājums iepriekšējām problēmām. Neļaujiet bailēm apturēt nepieciešamās pārmaiņas.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Partnerattiecību tēma kļūst īpaši nozīmīga. Tas attiecas gan uz privātajām attiecībām, gan profesionālo sadarbību. Būs iespēja labāk saprast, kuri cilvēki ir gatavi iet kopīgu ceļu un kuri ne. Daži konflikti atrisināsies paši no sevis, ja ļausiet notikumiem ritēt dabiskā gaitā. Mēneša beigās iespējama svarīga vienošanās vai jauns sadarbības piedāvājums. Esiet atvērti kompromisiem.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Ikdienas pienākumi un darba jautājumi prasīs lielāku uzmanību. Var šķist, ka uzdevumu ir vairāk nekā parasti, tomēr jums pietiks spēka tikt galā ar visu nepieciešamo. Labs laiks sakārtot veselības jautājumus un pievērst uzmanību savai pašsajūtai. Attiecībās nevajadzētu visu kontrolēt. Jo vairāk uzticēsieties procesam, jo vieglāk viss sakārtosies. Jūnija beigas nesīs lielāku skaidrību profesionālajā jomā.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Dzīvē atgriežas radošums, prieks un vēlme vairāk baudīt dzīvi. Attiecībās iespējami patīkami pārsteigumi, jaunas iepazīšanās vai esošo attiecību atdzimšana. Būs svarīgi atrast laiku sev un savām interesēm. Darba jomā ne viss notiks uzreiz, taču virziens ir pareizs. Jūnija nogalē iespējams ieraudzīt pirmos rezultātus kādam projektam vai idejai, kuru attīstāt jau ilgāku laiku.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Uzmanības centrā būs mājas, ģimene un emocionālā drošība. Daudzi vēlēsies vairāk laika pavadīt sev tuvā vidē, sakārtot sadzīves jautājumus vai pievērsties īpašuma lietām. Pagātnes notikumi var atgriezties atmiņās, tomēr šoreiz tie palīdzēs izdarīt gudrākus secinājumus. Mēneša beigās pieaugs radošums un vēlme izpaust savus talantus. Ļaujiet sev vairāk priecāties par mazām lietām un neuzņemieties svešas rūpes.
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