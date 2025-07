Ap ziņu, ka Kijivā notiek spontāni pret varu vērsti protesti, Ukrainas nedraugi un Krievijas draugi (kas visbiežāk ir viens un tas pats) saskrēja kā pie karstiem pīrādziņiem. Iedziļināties nebija laika, ātrāk vajadzēja izkliegt vajadzīgos vēstījumus.

"Milzīgi protesti izcēlušies Kijivā pret Ukrainas prezidentu Zelenski, jo viņš ir diktators un atsakās no miera līguma, lai beigtu karu. Lai ukraiņiem veicas! Nometiet viņu no amata! Un Amerikai jābeidz finansēt un sūtīt ieročus!" interneta soctīklos rakstīja Republikāņu partijas kongresmene Meidžorija Teilore Grīna. Viņas tēlu veido viss iespējamais sazvērestības teoriju un galēji labēji klišeju kokteilis, bet tieši vēršanās pret Ukrainu kļuvusi par viņas pēdējo gadu vizītkarti. Interesants fakts – tieši Teilores Grīnas draudziņš Braiens Glens bija tas "žurnālists", kas Baltā nama ovālajā kabinetā uzklupa Volodimiram Zelenskim par to, kur ir viņa uzvalks, uz ko gan saņēma dzēlīgu atbildi. Tomēr tieši šis Republikāņu partijas spārns ilgu laiku uzskatīts kā īpaši pietuvināts ASV prezidentam Donaldam Trampam. Tagad gan Teilore Grīna jau kritizē Trampu par to, ka viņš vilcinās pārtraukt atbalstu Ukrainai. Sak, ne par to cīnījāmies, biedri…

Apgalvojumi, ka ukraiņi iziet ielās, lai protestētu pret to, ka Zelenskis nepiekrīt noslēgt mieru ar Krieviju pēc Putina nosacījumiem, protams, ir pilnīgas blēņas. Tieši pretēji – īstos protestus mēs redzētu tad, ja Ukrainas prezidents tam piekristu. Aizvadītajā nedēļā notikušie mītiņi bija vērsti pret iecerēm reformēt pretkorupcijas iestādes. Mums ir KNAB, bet ukraiņiem NABU, un