Vēl neviena valdība pasaulē nav atzinusies par kontaktēšanos ar citplanētiešiem, taču pēdējā laikā aizdomīgi bieži ar tāda veida paziņojumiem nāk klajā privātpersonas, kurām savulaik bijusi kaut kāda saistība ar to, ko mēdz dēvēt arī par valsts noslēpumiem, un šādiem ļaudīm atklātības brīžos patiešām ir daudz interesanta vēstāmā. Par vienu no tādiem cilvēkiem gluži noteikti var uzskatīt profesoru, bijušo Izraēlas kosmiskās drošības programmas vadītāju Haimu Ešedu.

Viņa vadībā savulaik Izraēla palaidusi orbītā dažus desmitus mākslīgo pavadoņu, par kuru galveno uzdevumu lieki nevajadzētu šaubīties, un tas nozīmē tikai to, ka šim profesoram patiešām ir ko pastāstīt pasaules sabiedrībai. Tādējādi nesen dienasgaismu ieraudzījusi viņa uzrakstītā grāmata “Visums aiz apvāršņa – sarunas ar profesoru Haimu Ešedu”. Tajā profesors atklāti vēsta par to, kā atnācēji no kosmosa jau sen un neskaitāmas reizes viesojušies uz Zemes, tostarp novēršot vairākus pasaules karus, apdzēsuši dažādus lokālos militāros konfliktus, kas varēja pāraugt globālā kodolapokalipsē, kā arī paši pildījuši (un joprojām turpina pildīt) tā dēvēto “cilvēku melnajā” funkciju, kas paredz filtrēt visus atnācējus no kosmosa, kuri dažādu iemeslu dēļ vēlas apmeklēt Zemi.