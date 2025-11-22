Gan jau zini manikīra salonos parafīna vanniņu procedūru. Tiešām labi līdz, ja rokas sastrādātas, mitrumā un vējā cietušas. Bet līdzīgu efektu var panākt arī daudz lētāk mājas apstākļos. Nebūt ne sliktāk, varbūt pat labāk. Viens garāks vakars sev, pusstunda nekā nedarīšanas. Nekā nedarīšana būs visgrūtākā.
Tev vajadzēs skrubi, barojošu krēmu vai eļļu, kosmētiskos cimdus (vai kokvilnas darba pirkstainīšus), gumijas vai plēves cimdus (kā pie maizes stendiem lielveikalā), divus nelielus frotē dvielīšus un plastikāta maisiņus.
Kārtīgi nomazgā un noskrubē rokas. Ja sirdsapziņa neļauj bez darba, tad šo procesu var sākt ar trauku mazgāšanu. Tikmēr mazie dvielīši karsējas kādā katliņā (nevārās, tikai karsējas līdz patīkami karstai stadijai). Velc dvielīšus ārā, nospied lielo mitrumu. Tālāk roku veiklība. Kārtīgi noslauki rokas un bagātīgi sazieķē ar krēmu vai eļļu. Mudīgi velc rokā kokvilnas cimdiņus, tiem pa virsu gumijas cimdus. Tad katru cimdoto roku ietin karstajā dvielītī un maisiņā iekšā (nu negribi taču noslapināt drēbes).
Nu, ko? Pirms tam jauku mūziku, izglītojošu raidījumu ieslēdzi? Nē? Tad nu meditē pusstundiņu.
“Maska” sastrādātām rokām
- Kaņepju eļļa 2/3,
- propolisa vai smiltsērkšķu eļļa 1/3,
- klijas vai sasmalcinātas auzu pārslas tik daudz, lai veidojas ērti uzklājama “biezputra”.
Tīras, izmērcētas, nosusinātas rokas sasmērē ar “biezputru” un paturi vismaz 10 minūtes. Vari lietot kosmētiskos cimdiņus vai vienkārši maisiņā un dvielītī ietīt.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu