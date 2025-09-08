Ar ASV prezidenta vēlēšanām saistītie skandāli jau kļuvuši par tik ierastu parādību, ka tikai viskliedzošākie no tiem vēl spēj puslīdz aizraut sabiedrības uzmanību. Viens no pēdējiem lielajiem un nepievilcīgajiem skandāliem saistīts ar Džo Baidena iebīdīšanu prezidenta krēslā 2020. gadā, turklāt arī pēc tā, kad viens no ietekmīgākajiem Filadelfijas mafijas jeb organizētās noziedzības bosiem visnotaļ atklāti atzina, ka viņa ļaudis esot piedalījušies biļetenu viltošanā nolūkā panākt balsošanas iznākuma nosvēršanu par demokrātu kandidātu...

Trīs miljoni no Baidena bīdītājiem

Vispirms populārais amerikāņu izdevums The Buffalo Chronicle un vēlāk arī virkne citu plašsaziņas līdzekļu 2020. gada novembra vidū nāca klajā ar sensacionālām un skandalozām publikācijām. Proti, Filadelfijas mafijas grupējumu boss Džo Merlino, kurš vairāk esot pazīstams arī kā Kārnais Džo, žurnālistiem vaļsirdīgi izstāstīja to, kā amerikāņu Demokrātiskās partijas pārstāvji faktiski noalgojuši viņa pārvaldībā esošo kriminālo struktūru nolūkā viltot kopumā vismaz 300 tūkstošus vēlēšanu biļetenu, ar kuriem bija pietiekami, lai uzvaras kauss nosvērtos par labu “vajadzīgajam” kandidātam. Saņemot par šo darbu trīs miljonus ASV dolāru, noziedzniekiem vajadzēja aizpildīt viltotus biļetenus ar atbalstu konkrēti tieši Džo Baidenam, un tādējādi sanācis, ka par katru tādu viltoto dokumentu bandīti saņēmuši 10 dolārus lielu “honorāru”.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē