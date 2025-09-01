Ļoti pārticīgos ļaudis vienmēr ieskāvis itin biezs sevi par lieliem speciālistiem uzskatošu visdažādāko jomu pārstāvju loks. Laika gaitā galma kalpu, sulaiņu, guvernanšu un privāto šoferu rindas papildinājuši arī personīgie tenisa treneri, fenšui meistari un tamlīdzīgi. Burtiski nesen viņiem sākuši piepulcēties arī enerģiju speciālisti, šamaņi, mediji un dziednieki, kas saviem klientiem sola ievērojami pagarināt jaunību. Interesanti, kas ir tie pakalpojumi, pēc kuriem pēdējā laikā bagātnieku vidū palielinājies pieprasījums, un kā viņi spēj apmierināt šīs savas vēlmes?

Kārtis un šamaņi

Ticība ezoterikai raksturīga dažādām sociāli demogrāfiskajām grupām, un tas nav īpaši saistīts ar cilvēku vecumu, izglītotību vai materiālo labklājību. Vismaz tā secinājis amerikāņu ekonomists Boriss Geršmans, izstudējot vismaz 140 tūkstošu cilvēku atbildes dažādās aptaujās, kas vairākus gadus veiktas 95 pasaules valstīs. Noskaidrots, ka cilvēki sarežģītās dzīves situācijās bieži meklē atbalstu tā dēvētajās garīgajās praksēs, lai tādējādi atgūtu situācijas kontroles sajūtu un spētu pielāgoties visām pārmaiņām. Speciālisti pamatā to skaidrojuši ar augsta līmeņa stresu un vēlmi maksimāli mazināt nenoteiktības sajūtu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē