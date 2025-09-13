Par pirmo cilvēku, kurš nopietni un sistemātiski sācis pētīt par anomālām dēvējamas parādības, var uzskatīt Čārlzu Fortu. Viņa interešu loks bija plašs: ufoloģija, kriptozooloģija, parapsiholoģija jeb praktiski viss, ko oficiālā zinātne kategoriski atteicās atzīt. Viņš grāmatās, laikrakstu un žurnālu publikācijās meklēja faktus par dažādām neierastām lietām un parādībām: par plaukstas lieluma sniegpārslām, kurkuļu, varžu un zivju lietiem, pašuzliesmojošiem cilvēkiem, uguns bumbām, mirdzošiem diskiem debesīs, lidojošiem šķīvīšiem, noslēpumainiem uzrakstiem un tamlīdzīgi. Tas iesākās jau 19. gadsimta beigās.

Sieva: nezinu, ko viņš īsti dara

Čārlzs Hoijs Forts dzimis 1874. gadā ASV Ņujorkas štata pilsētā Olbani. 1891. gadā viņš sāka rakstīt vietējam laikrakstam, bet 1896. gadā apprecējās un izveidoja pats savu ģimeni. Tiesa, šī laulība jau kopš paša sākuma bija dīvaina: dzīvesbiedre kopa māju, gatavoja ēdienu, regulāri apmeklēja kinoteātri un praktiski pilnībā zināja visu par kaimiņiem un būtiskākajiem notikumiem visā apgabalā, taču tostarp viņai bija pilnībā vienaldzīgs tas, ar ko nodarbojās vīrs. Viņa nebija izlasījusi nevienu vīra grāmatu, tiesa, viņa vispār nekad nebija izlasījusi nevienu grāmatu...

