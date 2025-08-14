Avotos vēstīts, ka pirmo reizi viens no joprojām zemeslodes visstrīdīgākajiem fenomeniem, par kādu uzskatāms tā dēvētais Lohnesa briesmonis jeb Nesija, pirmo reizi kā novērojums oficiāli dokumentēts 1933. gadā. Toreiz vietējais izdevums "Inverness Courier" publicēja ziņu par to, ka vietējie iedzīvotāji redzējuši “milzīgu dzīvnieku, kas plunčājies un ieniris ūdenskrātuves virsmā”. 

Kopš tā laika paziņojumi par sastapšanos ar noslēpumaino Lohnesa ezera iemītnieku parādījušies neskaitāmas reizes, taču parasti ļaudis to redzējuši tikai notālēm un ne ar ko lāgā nevarēja apstiprināt savu stāstījumu. Tiesa, ir arī virkne fotoattēlu un pat videomateriālu, kuros it kā redzama Nesija, taču neviens no tiem nešķiet pārliecinošs.

Kā jau tamlīdzīgos gadījumos jābūt, laika gaitā radusies virkne dažādu versiju, no kurām mūsdienu pētnieki par puslīdz aplūkošanas vērtām uzskata divas galvenās. Pirmā versija pauž par to, ka šis reliktais dzīvnieks varētu būt sen izmirušo pleziozauru kāds no pēctečiem. Savukārt otra versija runā par to, ka attiecīgajā ūdenskrātuvē nav un nekad nav bijis nekāda neparasta dzīvnieka, un tur par tādu dažkārt uzskata savdabīgus objektus.

