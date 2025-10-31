Eksperimentējot ar senām un neparastām receptēm, kārta pienāca arī ķirbjiem. Lūk, dažas receptes!
Ķirbja podiņš
- Neliels ķirbis (cepamķirbis)
Pildījumam:
- Sēnes-rīsi-sīpoli
- Maltā gaļa-sīpoli-burkāni
- Vista-rīsi-burkāni-sīpoli
- Siers, krējums
Ķirbim nogriež vāciņu, izņem sēklas. Applaucē ķirbi ar karstu ūdeni, pacep cepeškrāsnī. Izņem un pilda iekšā to, kas garšo – sēnes, maltu gaļu, apceptu vai žāvētu vistas gaļu, rīsus ar burkāniem. Pievieno krējumu, eļļu, virsū uzber sieru un liek atkal cepties, kamēr ķirbis mīksts un pildījums karsts un burbuļo.
Ķirbja “mēnestiņi”
- Neliels ķirbis (cepamķirbis)
- “Amerikāņu” bekona šķēlītes
Tas ir ēdiens, kas garšo pat tiem, kas pret ķirbi piesardzīgi. Sagriež ķirbi šķēlītēs, katru aptin ar plānu žāvēta bekona šķēli, liek uz cepešpannas un cep kā pīrādziņus. Var pasniegt pie zupām.
Ķirbju pankūkas vai sacepums
- 1 kg sarīvēta ķirbja
- 3 olas
- Paciņa vārītu rīsu
- 5 ēdamkarotes miltu
- Naža gals sodas
- Cukurs, sāls pēc garšas
Pankūkas vai sacepums, to izvērtē pēc slinkuma pakāpes – gribas stāvēt pie plīts vai nemaz. Tātad – rīvējam ķirbi, ja daudz sulas, nospiežam. Maisām iekšā miltus, rīsus, olas, garšojam cukuru un sāli – tas ir salds ēdiens, bet arī pārcukurot nevajadzētu. Konsistencei nav jābūt šķidrai – apmēram kā kartupeļu pankūkām. Liekam cepamtraukā tādā kā plātsmaizes biezumā sacepumam vai cepam pankūkas.
