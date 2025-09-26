Sapulcējoties kopā vairāk cilvēkiem, kuriem patīk baudīt pirtiņas priekus, var veidot savus īpašos rituālus un iepriecināt cits citu gan ar muguras noskrubēšanu, gan nopēršanu, vienlaikus arī labi pavadot laiku un izrādot nedalītu uzmanību sev tuviem cilvēkiem. 

Kamēr pirtiņa silst, var veikt īpašu noskaņošanos. To var iesākt ar nelielu ugunsrituālu jeb veltījumu Uguntiņai. Ja laikapstākļi atļauj, labāk, protams, ir brīvā dabā, taču var arī telpā – tad netiek kurināts ugunskurs, bet izmantotas oglītes no jau iekurinātas pirts krāsns vai sveces. Visi dalībnieki tiek sasēdināti aplī, novieto četras sveces (saskaņā ar debespusēm) un vidū – māla trauku. Ja rituālu notur telpā, tad trauks jānovieto uz kāda paliktņa, lai nesabojā grīdas segumu, taču var iztikt arī tikai ar svecēm – tad ogles neizmanto.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē