Man šķiet, pasaulē kaut kas īsti pareizi nav. Paskaties tik, kādi milzu pupu un zirņu lauki sasēti! Nu? Un kur tad ir?! Bodē nav dabūjamas ne svaigas, ne kaltētas, ne saldētas… ne lielās cūkpupas, ne “bobiņi”… Ak, mī un žē, – pasaulē taču šausmīgs olbaltumvielu bads. Tā vismaz aizgūtnēm kladzina katrs pareizzaļi domājošais mūsdienu ļautiņš.
Ja jau tik traki, būtu labāk pateikuši, kur parasts cilvēks bez sava dārza un lauku radiem var tikt pie cūkpupām. Ar uguni jāmeklē. Nu, padomā taču praktiski – vārītas cūkpupas ar krējumu un dillēm – katrs mācētu pagatavot, un no mazas bļodiņas cilvēks paēdis uz ilgu laiku. Un tad vēl visas tās labās uzturvielas. Mazākās pupiņas gan nopērkamas daždažādas.
Ceptas pupas ar garšaugiem un dārzeņiem
Vajadzēs vārītas cūkpupas (vai jebkuras citas, kādas tev ir pieejamas vai šķiet gardākās). Dārzeņus, garšaugus un zaļumus, kādi tev patīk. Man arī piedevu kompānija mainās ik reizi atkarībā no iespējām un garastāvokļa. Dziļā pannā nelielā eļļas vai sviesta daudzumā apcep smalki sagrieztu sīpolu, sarīvētu burkānu, pētersīļa sakni, papriku, čili. Liec klāt vārītās pupas. Labi samaisi, pēc brītiņa pieliec sakapātu ķiploku (lai var sajust mazos gabaliņus), vēl mirklīti pacep. Pievieno zaļumus. Un visa māksla.
Ja ir vārītas pupas un nav laika krāmēties ar daudziem dārzeņiem, tās mierīgi var apcept vienas pašas un papildināt ar kādu salātu mērci vai interesantu garšvielu maisījumu, apbirdināt ar pašas gatavoto garšaugu sāli.
Omas pupiņzupa
Vakarā liec izmērcēties pupiņas. Liec uz lēnas uguns vārīties mājās kūpinātus kauliņus vai ribiņas. Pieliec kādu laurlapu un kadiķogu. Kad gaļa atlec no kauliem, izņem to no katla un nokās buljonu caur sietiņu (lai kāda kaula šķēpelīte nepaliktu zupā). Liec buljonā vārīties izmērcētās pupiņas. Kad tās ir gandrīz mīkstas, pievieno kubiņos sagrieztus kartupeļus, apceptu sīpolu un nolobīto gaļu.
Pākšaugu kotletes
Samal vārītas pupas (vai jebkurus pākšaugus). Droši var pievienot arī sēkliņas. Pievieno sāli un tīkamākās garšvielas. Olu, lai turas kopā. Masai jābūt tādai, lai viegli ar rokām veidot kotletītes. Ja ir par sausu – pieliec vēl olu vai nedaudz krējuma. Ja par mīkstu, bet pupiņu vairs nav – pievieno maltas sēkliņas, rīvētu vārītu kartupeli vai rīvmaizi. Kotletes apviļā rīvmaizē vai kādā interesantā panējumā un cep kā jau kotletes. Ēd ar krējumu vai zaļumu mērcīti.
