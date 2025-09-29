Miķeļdiena svinama 29. septembrī, iezīmējot īsteno rudens sākumu. Mūsu senči ar to saistījuši dažādus ticējumus.
Ja koku lapas nobirst pirms Miķeļiem, būs agrs un silts pavasaris.
Ja koku lapas nobirst pēc Miķeļiem, pavasarī ilgi turēsies sniegs.
Ja Miķeļos līst, būs silta ziema.
Ja Miķeļos ozoliem vēl ir zīles, Ziemassvētki būs sniegoti.
Ja Miķeļa diena un nakts ir miglaina, būs laba vasara.
Ja Miķeļos tiek noņemti kāposti, tie ir cieti un sūri.
Ja Miķeļos kauj cūku, gaļa labi stāv.
Miķeļdienā no meža vai svešām mājām neko nedrīkst nest mājās, jo tad mājās nāks kukaiņi un grauzēji.
Atrodot Miķeļos jumi (pārī saaugušus dārzeņus, augļus vai augus), atradējs drīz vien apprecēsies.
Ja saimnieks atrod jumi, gaidāma bagāta raža.
Ar Miķeļiem sākas veļu laiks, kas beidzas Mārtiņos.
