Zināms, ka senie romieši vairāk nekā jebkura cita antīkās pasaules sabiedrība ikdienā izmantoja svinu. Lai gan vēstures pētnieku ierindā tomēr nav absolūtas vienprātības šajā jautājumā.

Viena daļa pauž, ka plaša svina izmantošanai visu civilizāciju kopumā vajadzēja negatīvi iespaidot tikpat lielā mērā, kā tas vērojams saistībā ar 20. gadsimta “tetraetilsvina epidēmiju”. Citi savukārt uzskata, ka cietā ūdens nogulsnes bloķēja svina cauruļu sieniņas, tāpēc nav notikusi nekāda seno romiešu masveida saindēšanās tieši ar svinu. Tostarp viens no jaunākajiem arktisko ledāju pētījumiem mazliet negaidītā kārtā devis iespēju rast dažas uzvedinošas atbildes. Izrādās, arī gluži neatkarīgi no svina caurulēm vispārējā situācija pati par sevi jau bijusi maksimāli sarežģīta, proti – pamatā faktiski indīgs bija kļuvis pats gaiss...

