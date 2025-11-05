Amerikāņu apvienotais astrofiziķu kolektīvs pirmo reizi detalizēti izpētījis transneptūna objektu (TNO) un komētveidīgo asteroīdu (kentauri) sastāvu, spējot atklāt to rašanās un evolūcijas molekulārās likumsakarības.
Secināts, ka TNO un kentauri iedalāmi vairākās grupās atbilstoši to ķīmiskajam sastāvam, kas noformējies agrīnās Saules sistēmas protoplanetārajā diskā. Izmantojot spektrālos datus, pētnieki noteikuši galvenās molekulas – ūdens ledus, ogļskābā gāze, metanols un dažādas sarežģītas organiskās vielas.
Vēstīts, ka analīzei izmantoti dati, kas iegūti ar Džeimsa Veba kosmiskā teleskopa palīdzību, un runa ir par 54 TNO un piecu kentauru detalizētiem spektriem. Šis instruments deva iespēju pārvarēt Zemes novērojumu ierobežojumus un nodrošināt augstu jutīgumu infrasarkanajā diapazonā, kas nepieciešams uz objektu virsmas esošo molekulu identificēšanai. Iegūtos spektrus pakļāva klasteru analīzei, un tas palīdzēja izdalīt grupas atbilstoši to sastāvam.
TNO sadalīti trīs grupās: “Kauss”, “Dubultais iekritiens” un “Dzega”. Pirmo grupu raksturo ūdens ledus un putekļu materiālu esamība, otro – spēcīgas ogļskābās gāzes un sarežģītu organisko vielu līnijas, trešo – metanolu un slāpekli saturoši savienojumi. Saistībā ar kentauriem, kas uzturas tuvāk Saulei, identificētas divu veidu virsmas, kas atbilst TNO grupām, kā arī pilnībā atsevišķs tips, kuru raksturo ļoti bagātīga putekļu klātbūtne. Un vēl bez tā izdevies arī atklāt, ka kentauru spektrālās īpašības ir savstarpēji atšķirīgas atkarībā no to orbitālajiem raksturojumiem un dažādiem apstākļiem to pagātnē. Atsevišķi kentauri joprojām saglabājot savu “vecāku” TNO pazīmes, savukārt citi uzrāda ar termisko evolūciju saistītas izmaiņas. Papildus nozīmīga bijusi arī kentauriem atklātās regolīta mantijas esamība, kas izskaidrojot to virsmas izmaiņas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu