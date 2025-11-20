Klajā nācis “SPĪGANAS” pēdējais šā gada tematiskais speciālizdevums. Ļoti gribējās atvadīties ar kaut ko skaistu un vienlaikus vērtīgu, apvārsni paplašinošu. Ļoti ceru, ka mums tas ir izdevies un ka tavi Ziemassvētki līdz ar to būs vēl krāsaināki, jēgpilnāki un atmiņā paliekošāki.
Šajā izdevumā tu atradīsi gan kristīgo Ziemassvētku leģendu atšifrējumu, gan senču tradīcijas un ticējumus, gan kaut ko gardu svētku galdam, gan svētku laika pavadīšanai – ar rituāliem, zīlēšanu, ar jaudīga nākamā dzīves cēliena programmēšanu.
Ja tev šķiet, ka svētku laiks par īsu, lai visu šeit minēto izmēģinātu, vari pieķert klāt vēl arī gadumijas dienas. Un paglabāt šo izdevumu līdz nākamajiem Ziemassvētkiem, lai nebūtu jāizgudro jauns ritenis. No sirds vēlu, lai tavs nākamais gads ir gaišāks, cerīgāks, radošāks, jaudīgāks un harmoniskāks par šo! Lai top!
PAR ŽURNĀLU "SPĪGANA"
"Spīgana" ir vienīgais ezoteriskas ievirzes žurnāls Latvijā, ko veido nevis žurnālisti, bet nozares praktiķi, daloties ar savām zināšanām, pieredzi un dzīvē pārbaudītiem ieteikumiem. Kopš iznākšanas sākuma (2020. gada februāra) "Spīgana" iepazīstina ar dažādām ezoterikas nozarēm – alternatīvās veselības praksēm, senajām zināšanām un šajā gadsimtā izveidotām sistēmām, kas rūpējas par cilvēka fizisko un garīgo veselumu, sava potenciāla un dvēseles uzdevuma apjautu.
