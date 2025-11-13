Kanādiešu pētnieki no Albertas universitātes pauduši, ka parasti ar reakciju un lēmuma pieņemšanu saistītus testus veic ar datoru, kas aprīkots ar klaviatūru un peli. Tagad viņi piedāvājuši datoru nomainīt ar viedierīci vai planšeti, jo mūsdienās sensorā saskarsme kļuvusi ierastāks veids mijiedarbībai ar jaunajām tehnoloģijām.
Proti, viedierīces un planšetes var iegūt par cilvēku to pašu informāciju, ko iespēj specializētā laboratorijas aparatūra un testi saistībā ar sekošanu datorpelei. Pētnieki arī pauduši uzskatu, ka tādējādi mediķiem būs vieglāk pētīt cilvēka uzvedību un atklāt smadzeņu pieņemto lēmumu noslēpumus, ja pacients operē nevis ar peli, bet pats ar saviem pirkstiem.
Pētnieku grupas vadītājs Kreigs Čepmens uzsvēris, ka skārienjutīgās ierīces, iespējams, pat labāk atklāj lēmumu pieņemšanas kustību signatūras, jo cilvēkiem nākas kustēties un mijiedarboties gluži kā reālajā dzīvē. Viņaprāt, iespēja ievākt šādus datus būs ļoti noderīga pacientu attālinātas rehabilitācijas gadījumos, savukārt korporācijas varēs pieņemt darbiniekus, novērtējot viņu reakciju un domāšanas ātrumu, izmantojot attālināto testēšanu. Un tas jau ir jauns gadsimts, jauna ēra.
