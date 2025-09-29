Izlasot nosaukumu "Turkish mercimek kőfte", es krietnu laiku biju sastingusi pārdomās un pietātē pret recepti. Iegūglēju reiz un vēlreiz. Es parasti, pirms gatavot nezināmus ēdienus, pārdomāju procesu un sadalu to sastāvdaļās, lai vienkāršotu un/vai izdarītu kaut ko pa savam. Labi. Nopirku sastāvdaļas. Nu i kāā pieķēros.
- Glāze sarkano lēcu
- 3 glāzes bulgura (kā izrādās, der kuskuss)
- Glāze ūdens
- Pētersīļi
- Sīpols, ķiploks
- Karote eļļas
- Salātu lapas un citrons pasniegšanai
Vārdu sakot, mani mīļie lasītāji, tā vispār ir gandrīz zirņu pika pa turciskam. Ļoti garšīga un bez gaļas. Īsto recepti varat paši sagūglēt, bet Laucinieka mercimek kofte gatavojās šādi:
- eļļā apcep katlā sīpolu, ķiploku, tālāk turpat ber lēcas un lej ūdeni;
- vienu tilpuma vienību sarkano lēcu aplej ar vienu tilpuma vienību ūdens, sāla, vāra pusgatavas;
- pieber klāt 3/4 tilpuma vienības bulgura (ak, šausmas, man, izrādās, bija kuskuss. Visas turku vecmāmiņas šai brīdī nopriecājās, ka es neesmu viņu mazmeita, kā tā var...). Slēdz ārā, patur zem vāka uzbriešanai;
- samaisa, ļauj atdzist;
- sagriež zaļumus (pētersīļus, bet gan jau var citus), atgriežas, lai saformētu koftes (saprotu, ka kofte ir kotlešveida forma, tradicionāli garena un ar redzamiem pirkstu iespiedumiem …bet varbūt tā nemaz nav);
- konstatē, ka gandrīz visa putra gardi noēsta jau silta;
- spītīgi sataisa piecas koftes, iemaisot zaļumus un saspiežot garenas kotletītes;
- saliek uz rukolas (vajadzēja salātus), uzpilina citronu sulu, steidzīgi apēd un aizmirst nobildēt.
Tagad domāju, kā tādu sataisīt “pa latviskam”. Pupiņas ar miežu putraimiem? Zirņi ar grūbām? Kartupeļi ar zirņu mannu? Tava versija putraimu/pākšaugu/kartupeļu kombinācijām?
