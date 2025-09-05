Amerikāņu pētnieki secinājuši, ka mūsdienās izplatītie lielākie valodu modeļi (LLM), piemēram, tādi kā ChatGPT, kļūst aizvien līdzīgāki tiem neironu procesiem, kas valodas apstrādes laikā risinās cilvēka smadzenēs.
Izrādās, attīstoties efektivitātei, LLM ne tikai aizvien labāk tiek galā ar uzdevumiem, bet arī to pašu iekšējie priekšstati kļūst aizvien līdzīgāki ar tām smadzeņu reakcijām, kas saistītas ar valodu. Vēstīts, ka tas galvenokārt izpaužas atbilstoši tam, kā dažādi LLM līmeņi atspoguļo valodas apstrādes hierarhiju smadzenēs, sākot ar akustiskajiem un fonētiskajiem elementiem un beidzot ar abstraktajām sastāvdaļām.
Analīzei pētnieki izmantoja 12 valodu modeļu datus ar atvērto izejas kodu. Vienlaikus ar implantētiem elektrodiem viņi arī reģistrēja pacientu reakcijas, kad viņi klausījās runu neiroķirurģiskās ārstēšanas ietvaros. Iegūtos datus no modeļiem salīdzināja ar smadzeņu reakcijām, lai varētu noteikt to savstarpējās līdzības pakāpi. Rezultāti apliecināja, ka, palielinoties LLM ražīgumam, pieaug arī to atbilstība ar valodas apstrādi saistītajai neironu aktivitātei. Attīstītākie modeļi, piemēram, ChatGPT, uzrāda precīzāku modeļu secīgo slāņu atbilstību valodas apstrādes līmeņiem smadzenēs. Tas norāda uz to, ka modeļu iekšējie priekšstati kļūst aizvien sarežģītāki un precīzāki.
Un par vēl vienu svarīgu novērojumu atzīts tas, ka pirmie LLM līmeņi izrādījušies sevišķi svarīgi to efektivitātes palielināšanai. Šie slāņi labāk pareģo smadzeņu neironu reakcijas, un tas īpaši izceļ to izšķirošo lomu sekmīgā teksta apstrādē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu