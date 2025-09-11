Kurš gan savureiz, nogaršojot kādu meistardarbu vai pat tikai sajūtot no virtuves nākošu smaržu, nav sajūsmā izdvesis: “Burvīgi!” Un patiesi – ir tur burvība un maģijas elpa! Par to nule tapis jauns tematiskais speciālizdevums “SPĪGANAS Ķēķis”.
Virtuves maģija ir sena – līdzās dārza, sveču, talismanu un visām citām maģijām tā pastāvējusi, kopš vien cilvēki kaut kādā veidā apjautuši, ka ēdienam piemīt spēja uzsūkt sevī un nodot tālāk informāciju. Dažkārt es brīnos, kāpēc līdzās populārajai keto un visām citām diētām nav dzirdēts par maģisko diētu, kas balstītos uz produktu programmēšanu. Var jau būt, ka tikai manām ausīm tas paskrējis garām. Taču pat tad, ja esi ideālā formā gan no vizuālā, gan no veselības viedokļa, tu varētu pamēģināt gatavot citādi – apzinātāk.
Šajā izdevumā apkopoti dažādi skatījumi uz ēdienu, ieskaitot neparastas receptes, kas prasa spīganīgu drosmi un iztēli. Taču garšas piedzīvojums ir tā vērts!
Un – spīganu virtuvē top ne tikai maltītes, bet arī uzlējumi, izvilkumi, eliksīri un citas dziedinošas lietas, pamatā – no augiem. Arī tam šajā izdevumā atvēlēta pienācīga vieta.
Uz veselību!
PAR ŽURNĀLU "SPĪGANA"
"Spīgana" ir vienīgais ezoteriskas ievirzes žurnāls Latvijā, ko veido nevis žurnālisti, bet nozares praktiķi, daloties ar savām zināšanām, pieredzi un dzīvē pārbaudītiem ieteikumiem. Kopš iznākšanas sākuma (2020. gada februāra) "Spīgana" iepazīstina ar dažādām ezoterikas nozarēm – alternatīvās veselības praksēm, senajām zināšanām un šajā gadsimtā izveidotām sistēmām, kas rūpējas par cilvēka fizisko un garīgo veselumu, sava potenciāla un dvēseles uzdevuma apjautu.
