Pēdējie tomāti, pēdējās paprikas, ne visi ķiploki ziemu izturēs… Burkā iekšā! Sagriez (vai cietākos sarīvē) notīrītus dārzeņus un zaļumus. Pamata masu veidos tomāti, pārējais – tādās proporcijās, kā tev ir un patīk.
Ielej lielā katla apakšā nedaudz eļļas cepšanai un liec tur sagrieztus tomātus. Vāku virsū, lai lēnām sutinās. Man patīk ar visām miziņām un sēkliņām. Bet tu droši dari, kā patīk. Uz ērtākās pannas apcep papriku, sīpolus, rīvētu burkānu, pētersīļa saknīti – katlā iekšā pie tomātiem. Pievieno kādu čili un labi daudz plānās šķēlītēs sagrieztu ķiploku. Labi daudz zaļumu. Sāli pievieno nedaudz vairāk, nekā tev garšo. Ja vēlies, vari pievienot nedaudz etiķa. Pieraugi, lai visas sastāvdaļas ir labi sasautējušās! Karstu “zapti” pildi tīrās izkarsētās burciņās.
Ziemā, kad svaigi savi dārzeņi nav pieejami, tāda burciņa lieliski uzlabo sātīgu zupu vai mērci. Apdomā savas saimes lielumu un ēšanas paradumus. Tam arī pielāgo burciņu saturu un lielumu. Asākām mērcēm noderēs mazākas burciņas ar ņiprāku saturu. Zupām taisi lielākas – kaut ko maigāku vistas zupai, kaut ko asāku, skābāku biešu zupām, soļankām u.tml.
